Российские города угодили в топ самых «странных» по версии El País

Испанская газета El País составила список самых «странных городов мира», в который вошли самые сложные для жизни и посещения города со всей планеты. При этом одними из самых «экстремальных» мест планеты стали сразу несколько российских населённых пунктов.

«Вероятно, самые странные города в мире возникают там, где невозможно жить», — пишет El País. Такие города, бросающие вызов холодным или удушающе жарким температурам или располагаются на таких высотах, где трудно дышать, подвергают испытаниям способность живущих там людей к выживанию и сосуществованию.



Одними из самых «экстремальных» мест планеты El País называет сразу несколько российских населённых пункта: Якутск, Оймякон и Верхоянск.



Столица Республики Саха, Якутск, довольно редко привлекает внимание туристов, хотя это важный культурный, научный и экономический центр Сибири со множеством музеев и минеральных ресурсов. Якутск регулярно попадает в список городов с наиболее экстремальным климатом, так как зимой температура воздуха опускается до -40 °С, что позволяет ему считаться одним из самых холодных городов планеты, а летом может достигать ­+29 °С.



Однако наиболее суровым местом на Земле, где проживает постоянное население, считается село Оймякон, примерно в 900 км от Якутска. Самая низкая температура, зафиксированная здесь местными жителями, опускалась до -71,2 °С 26 января 1926 года. Любопытно, что в этом селе живёт ряд самых старых людей России.



При этом ещё один город Якутии Верхоянск занесён в Книгу рекордов Гиннеса как город с самыми резкими перепадами температур. Так, самая низкая температура, зафиксированная здесь, составляет -69,8 °С, а самая высокая — +37 °С. Этот город, расположенный в 675 км от Якутска, также сложно назвать популярным у туристов направлением. Сейчас в городе, основанном казаками, куда ссылали осуждённых со всей страны, проживает всего 1,3 тыс. человек, которые живут, прежде всего, разведением крупного рогатого скота, лошадей и оленей.



Самым жарким городом мира принято считать мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо. В этом городе с населением в 250 тыс. человек зафиксированы рекордно высокие +59,5 °С. El País называет одной из причин посещения этого города биосферный заповедник Эль Пинакате и дельту реки Колорадо, где перед туристами открываются довольно необычные пейзажи: дюны, вулканические кратеры и застывшая лава.



Один из самых труднодоступных городов на планете расположен также в Латинской Америке. Перуанский шахтёрский город Ла-Ринконада считается самым «высоким» населённым пунктом, расположенным на высоте 5 099 м над уровнем моря. Жизнь в городе, расположенном в зоне вечной мерзлоты, El País называет «непростой», однако золотые рудники помогают жить здесь более 30 тыс. человек. Кроме того, Ла-Ринконада привлекает множество любителей катания на лыжах и альпинизма.



В свою очередь, израильский Иерихон — самый низко расположенный город в мире, расположенный на 258 м ниже уровня моря. Именно этот город также принято считать самым старым в мире. Соперничать с Иерихоном за звание самого «низкого» города в мире может разве только Табха — небольшое местечко на берегу Тивериадского озера, в евангельском контексте более известного как Галилейское море, в Израиле. Именно здесь согласно христианской традиции произошло чудесное умножение хлебов и рыб Иисусом Христом.



Среди самых удалённых населённых пунктов мира El País выделяет город Адак, расположенный на одноимённом острове в группе Алеутских островов. Этот американский город, где во время второй мировой войны находилась военно-морская база, сейчас едва ли насчитывает 300 жителей и является самым южным городом в Аляске.



Ежегодно его посещают не больше туристов, чем единственное поселение Адамстаун на островах Питкэрн, заморской территории Великобритании в Тихом океане. Деревню, в которой нет ни аэропорта, ни отелей, также называют самой маленькой столицей мира. Здесь проживают всего около полусотни человек, все — потомки европейских мятежников, захвативших корабль «Баунти» и сопровождавших их таитян.



На звание самых северных городов мира претендуют норвежские Хаммерфест и Лонгьир, а также небольшой город на севере Аляски Барроу. За звания самых южных населённых пунктов мира соперничают аргентинский город Ушуая и чилийский Пуэрто-Вильямс.