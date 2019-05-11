Hill: Майк Помпео на следующей неделе приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе отправится в Россию, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет The Hill со ссылкой на Госдепартамент Соединённых Штатов.

Помпео собирается провести встречу с Путиным и Лавровым 14 мая, чтобы «обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов». До этого он намерен пообщаться с официальными лицами в посольстве США в Москве.

«13 мая он прибудет в Россию, чтобы встретиться со своей командой в посольстве США в Москве перед тем, как пообщаться с американскими крупными бизнесменами и студентами по обмену. Госсекретарь Помпео возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Поездка Помпео пройдёт на фоне состоявшегося на прошлой неделе часового телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома впоследствии назвал этот разговор «очень продуктивным».

Лидеры двух государств, как отмечается в статье, тогда обсудили доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. При этом Дональд Трамп, по его собственному признанию, не стал предостерегать Путина от вмешательства в выборы 2020 года в США, подчёркивает The Hill.

Издание напоминает, что несмотря выводы нескольких американских разведслужб о вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию 2016 года, Россия все обвинения в свой адрес отрицает.