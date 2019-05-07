Bild: Помпео отменил поездку в Германию

Визит главы американского внешнеполитического ведомства в Берлин не состоится из-за «срочных обстоятельств», пишет Bild, ссылаясь на заявление посольства США в ФРГ. Отмечается, что в Германии очень рассчитывали на эту встречу, учитывая напряжённые отношения между двумя странами. Между тем, стало известно, что 14 мая Помпео продолжит свои переговоры с Сергеем Лавровым в Сочи, отмечает издание.

Госсекретарь США Майк Помпео отменил свой визит в Берлин, где он намеревался провести переговоры с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщает Bild. Помимо прочего, планировалось обсудить ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.

Как пишет издание, у себя в Twitter посольство США в Германии извинилось за отмену и подчеркнуло, что визит Помпео будет перенесён на другую дату. Причиной срыва встречи стали, согласно заявлению американского диппредставительства, «срочные обстоятельства».

Как отмечает Bild, почти одновременно с отменой визита американского госсекретаря российское информагентство РИА сообщило, что 14 мая Помпео продолжит свои переговоры в Сочи с Сергеем Лавровым.

Куда же глава американского внешнеполитического ведомства направится сейчас, пока неясно, пишет издание. Изначально после Берлина он планировал отправиться в Лондон для подготовки визита президента США Дональда Трампа, намеченного на июнь. Согласно информации Bild, эта поездка пока не была отменена.

Издание отмечает, что сорвавшийся приезд стал бы первым визитом Помпео в Германию в качестве госсекретаря. Глава немецкого МИД Хайко Маас подчёркивал важность этого события: «Нам нужны тесные контакты с Вашингтоном, потому что мы крайне заинтересованы в том, чтобы плотно сотрудничать с США по важнейшим международным вопросам и представлять позицию Европы».

С момента вступления в должность президента Дональда Трампа отношения между США и Германией напряжены, пишет Bild. Вашингтон обвиняет ФРГ в недостаточном вкладе в НАТО, критикует проект «Северный поток — 2», а также грозит пошлинами из-за немецкого торгового профицита.