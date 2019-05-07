Bild: Помпео отменил поездку в Германию

Визит главы американского внешнеполитического ведомства в Берлин не состоится из-за «срочных обстоятельств», пишет Bild, ссылаясь на заявление посольства США в ФРГ. Отмечается, что в Германии очень рассчитывали на эту встречу, учитывая напряжённые отношения между двумя странами. Между тем, стало известно, что 14 мая Помпео продолжит свои переговоры с Сергеем Лавровым в Сочи, отмечает издание.
Госсекретарь США Майк Помпео отменил свой визит в Берлин, где он намеревался провести переговоры с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщает Bild. Помимо прочего, планировалось обсудить ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.
Как пишет издание, у себя в Twitter посольство США в Германии извинилось за отмену и подчеркнуло, что визит Помпео будет перенесён на другую дату. Причиной срыва встречи стали, согласно заявлению американского диппредставительства, «срочные обстоятельства».
Как отмечает Bild, почти одновременно с отменой визита американского госсекретаря российское информагентство РИА сообщило, что 14 мая Помпео продолжит свои переговоры в Сочи с Сергеем Лавровым.
Куда же глава американского внешнеполитического ведомства направится сейчас, пока неясно, пишет издание. Изначально после Берлина он планировал отправиться в Лондон для подготовки визита президента США Дональда Трампа, намеченного на июнь. Согласно информации Bild, эта поездка пока не была отменена.
Издание отмечает, что сорвавшийся приезд стал бы первым визитом Помпео в Германию в качестве госсекретаря. Глава немецкого МИД Хайко Маас подчёркивал важность этого события: «Нам нужны тесные контакты с Вашингтоном, потому что мы крайне заинтересованы в том, чтобы плотно сотрудничать с США по важнейшим международным вопросам и представлять позицию Европы».
С момента вступления в должность президента Дональда Трампа отношения между США и Германией напряжены, пишет Bild. Вашингтон обвиняет ФРГ в недостаточном вкладе в НАТО, критикует проект «Северный поток — 2», а также грозит пошлинами из-за немецкого торгового профицита.
Следователи рассказали о проведении обысков у депутата Народного собрания Дагестана и ряда бывших чиновников администрации Махачкалы по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 11-часовой полёт над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также вдоль побережья Аляски. Об этом говорится в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО), находящееся на проспекте Вернадского, 76, проверяют после анонимного сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что компания Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной США в 1/4 финала чемпионата мира в Словакии.
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента противоречит законодательству и, по его мнению, может привести страну к конституционному кризису.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что Соединённые Штаты и их союзники на Ближнем Востоке предпринимают определённые действия в отношении Ирана, например, в Персидском заливе, с надеждой на то, что «у кого-то сдадут нервы».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя Росреестра Дагестана Сафиюлы Магомедова и экспертов ведомства о создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба СК.