New York Post Оригинал

New York Post: Лавров и Помпео встретятся в Финляндии для обсуждения Венесуэлы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Финляндии, чтобы обсудить разногласия двух стран в отношении кризиса в Венесуэле, пишет New York Post. Как сообщает издание, встреча пройдёт на полях форума Арктический совет в городе Рованиеми.
New York Post: Лавров и Помпео встретятся в Финляндии для обсуждения Венесуэлы
Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Финляндии, чтобы обсудить разногласия двух стран в отношении кризиса в Венесуэле, пишет New York Post со ссылкой на высокопоставленного американского госслужащего. По словам источника издания, главы внешнеполитических ведомств обсудят «широкий круг вопросов» на полях заседания Арктического совета в городе Рованиеми на севере Финляндии.

Тем временем, как напоминает газета, Лавров назвал недавнее обсуждение ситуации в Венесуэле с Майком Помпео по телефону «достаточно сюрреалистичным».

«Майк Помпео звонил, призывал отказаться от поддержки Мадуро, призывал нас и Кубу не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Достаточно сюрреалистично звучит вся эта история», — цитирует издание российского министра.

«Если перечислять всё то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то: «неправда», — заявил Лавров.

Как напоминает New York Post, ранее Помпео утверждал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов покинуть страну, но некие русские убедили его остаться.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Post США Северная Америка
теги
Венесуэла дипломатия Майк Помпео Россия Сергей Лавров США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров