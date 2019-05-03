New York Post: Лавров и Помпео встретятся в Финляндии для обсуждения Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Финляндии, чтобы обсудить разногласия двух стран в отношении кризиса в Венесуэле, пишет New York Post. Как сообщает издание, встреча пройдёт на полях форума Арктический совет в городе Рованиеми.

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Финляндии, чтобы обсудить разногласия двух стран в отношении кризиса в Венесуэле, пишет New York Post со ссылкой на высокопоставленного американского госслужащего. По словам источника издания, главы внешнеполитических ведомств обсудят «широкий круг вопросов» на полях заседания Арктического совета в городе Рованиеми на севере Финляндии.

Тем временем, как напоминает газета, Лавров назвал недавнее обсуждение ситуации в Венесуэле с Майком Помпео по телефону «достаточно сюрреалистичным».

«Майк Помпео звонил, призывал отказаться от поддержки Мадуро, призывал нас и Кубу не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Достаточно сюрреалистично звучит вся эта история», — цитирует издание российского министра.

«Если перечислять всё то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то: «неправда», — заявил Лавров.

Как напоминает New York Post, ранее Помпео утверждал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов покинуть страну, но некие русские убедили его остаться.