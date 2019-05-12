ABC: стала известна основная тема переговоров Путина с Помпео

Одной из важнейших тем переговоров президента и главы МИД России Владимира Путина и Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео станет кризис в Венесуэле, передаёт ABC. Испанская газета отмечает, что Помпео попытается убедить российскую сторону отказаться от поддержки действующего президента южноамериканской республики Николаса Мадуро.

В рамках «беспрецедентной» встречи, которая пройдёт 14 мая в Сочи, госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым способы решения венесуэльского кризиса, сообщает испанская газета ABC.

«Мы не согласны с неизменной поддержкой Мадуро со стороны России, и в этом и состоит цель разговора. Мы обеспокоены действиями России в Венесуэле и считаем, что поддержать Мадуро — значит поставить на проигравшую лошадь. Мы продолжим нашу кампанию в поддержку венесуэльского народа, и эта тема будет обсуждаться на встрече», — заявил источник ABC в Белом доме.

Издание напоминает, что неделю назад состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Путиным, в ходе которого лидеры двух стран обсудили различные вопросы, в том числе кризис в Венесуэле. Позже Трамп сообщил СМИ, что Путин выразил готовность достичь соглашения, которое предотвратило бы серьёзный кризис в южноамериканской стране и заверил коллегу, что не хочет вмешиваться в дела страны.

Тем не менее, Помпео придерживается иной позиции. После провала попытки переворота в Венесуэле 30 апреля госсекретарь США обвинил Россию в срыве планов лидера оппозиции Хуана Гуаидо. По его словам, именно Москва отговорила действующего президента страны Николаса Мадуро бежать на Кубу.

При этом ABC со ссылкой на опрос общественного мнения, проведённый в апреле среди венесуэльцев американской компанией Albright Stonebridge Group, 65% житеелй страны поддерживают США и хотят, чтобы Мадуро покинул пост президента, а Гуаидо назначил выборы. Вторым по предпочтительности вариантом развития событий опрошенные назвали ужесточение международных санкций в адрес правительства Венесуэлы, что должно привести к смене власти. Ещё 60% респондентов поддержали военный переворот в стране.

Вместе с тем, как отмечает издание, всего 43% опрошенных венесуэльцев отвергли идею военного вмешательства США во внутреннюю политику Венесуэлы.