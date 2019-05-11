Bloomberg советует США сменить подход к венесуэльскому кризису — быть «поумнее»

Первым шагом к «восстановлению демократии» в Венесуэле должен стать уход президента страны Николаса Мадуро, добиваться его США следует исключительно дипломатическими методами, считают в редакции Bloomberg. Как отмечается в редакционной статье агентства, американское военное вторжение лишь усилит раскол внутри венесуэльского общества, а угрожая силовыми мерами, Вашингтон только оттолкнёт от себя своих союзников.

«Возвращение демократии» в Венесуэлу «вновь откладывается» — оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, признанному законным главой венесуэльского государства более чем 50 странами, на прошлой неделе так и не удалось убедить вооружённые силы страны свергнуть президента Николаса Мадуро, и на сторону оппозиции перешли лишь несколько офицеров, пишет Bloomberg Opinion в редакционной статье. Как полагают журналисты редакции, чем бы ни объяснялось это фиаско — чрезмерной ли самоуверенностью Гуаидо, давлением со стороны России, махинациями кубинских спецслужб, всеми этими причинами сразу или же ни одной из них, — Венесуэла в любом случае вернулась в состояние «тлетворного тупика»: её экономика «умирает», а её народ становится «всё беднее, голоднее и уязвимее перед репрессиями, нищетой и болезнями». Главный вопрос отныне в том, что будет дальше, заключают авторы.



По мысли журналистов Bloomberg Opinion, хотя американские чиновники и предупреждают о том, что Вашингтон в рамках урегулирования венесуэльского кризиса «рассматривает все варианты» действий, этого быть не должно — ведь вторжение вооружённых сил США в страну с целью свергнуть Мадуро, даже если оно окажется успешным, лишь увеличит раскол внутри венесуэльского общества. Лучшим способом продвигаться вперёд по-прежнему остаётся «переход к свободным и честным выборам посредством переговоров», а это означает, что США следует «умерить свою риторику», убеждены авторы.



«Размахивания большой дубинкой и упоминания доктрины Монро лишь усилил контроль Мадуро над его режимом, лишили покоя друзей Америки и разожгли среди генералов, которых надеялась было завербовать оппозиция, националистические настроения, — говорится в статье. — Не принес пользы и разброд внутри администрации Дональда Трампа (президент, несмотря на то, что его главные советники заостряли внимание на роли России в кризисе, отнесся к ней с пренебрежением), как, впрочем, и её зацикленность на Кубе (шаги по ужесточению санкций против острова скорее всколыхнут отдельных союзников США, чем заставят Кубу отвернуться от Мадуро)».



Как подчёркивается в материале, Европейский союз должен расширить своё участие в урегулировании кризиса, наказывая соратников Мадуро лишением виз и конфискацией активов. Предпринять усилия следует и Группе Лимы, сформированной с целью восстановления демократии в Венесуэле состоящей в основном из латиноамериканских государств — до сих пор лишь малая часть членов группы заморозила венесуэльские активы и во многих из них до сих пор нет законов, которые позволили бы это сделать, отмечают авторы.



Между тем, вице-президент США Майк Пенс, который объявил на этой неделе о намерении Вашингтона снять санкции с бывшего главы национальной службы разведки Венесуэлы — одного из немногих высокопоставленных чиновников, перешедших на сторону Гуаидо — сделал «шаг в правильном направлении», продолжают журналисты. По мнению редакции Bloomberg Opinion, ещё лучше было бы, если бы Пенс также объявил о продлении статуса «временного убежища» для венесуэльцев, бежавших с родины на территорию США.



«Когда уйдёт Мадуро, Венесуэле понадобится вся доступная поддержка. Даже с учётом планов и займов Международного валютного фонда и других международных организаций, на перезапуск венесуэльской экономики и починку демократических институтов страны понадобятся многие годы, — пишут авторы. — И тем не менее, вернуть людям хотя бы надежду в кратчайшие сроки можно. До того, как Венесуэла стала одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире, она была одной из богатейших стран Латинской Америки с крупнейшими в мире запасами нефти. И она сможет процветать вновь. А важнейшими первыми шагами к этому являются избавление от Мадуро и проведение свободных и честных выборов».