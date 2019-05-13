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Bloomberg: Россия решила повторить свой сирийский успех в Венесуэле, но ей это вряд ли удастся

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Излюбленный приём Москвы — создать геополитический кризис, а потом предложить помощь в его урегулировании, пишет журналист Эли Лейк на сайте Bloomberg. По мнению автора статьи, этот «фарс» с успехом шёл в Сирии, а вот в Венесуэле американские власти вряд ли позволят России добиться своего.
Bloomberg: Россия решила повторить свой сирийский успех в Венесуэле, но ей это вряд ли удастся
Reuters

«Похоже, в Венесуэле Россия снова хорошо играет плохими картами, — пишет Bloomberg. — США ввели парализующие санкции против государственной нефтяной компании и сняли их с чиновников, присоединившихся к оппозиции, например, с главы разведки. И всё равно при поддержке России венесуэльский авторитарный лидер Николас Мадуро держится на плаву».

По мнению автора статьи, журналиста Эли Лейка, на встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Сочи глава МИД России Сергей Лавров прибегнет к «знакомой российской уловке: создав геополитический кризис, предложит помощь в его урегулировании».

Именно это, утверждает Лейк, Лавров сделал в Сирии: «Пока российские наёмники и бомбардировщики крошили мирных жителей с помощью иранских вооружённых формирований, Лавров встречался с тогдашним госсекретарём США Джоном Керри и обсуждал с ним политическое урегулирование конфликта. Этот фарс продолжался почти два года. Только после того, как в сентябре 2016 года русские разбомбили гуманитарный конвой, Керри понял, что его дурачили».

Подобную тактику Россия хочет применить и в случае с Венесуэлой, говорится в статье. Сотрудники Госдепа ожидают, что Лавров предложит переговоры между Мадуро и оппозицией, чтобы сформулировать условия новых выборов, причём «диктатор» всё это время будет оставаться у власти, пишет Bloomberg.

«Идея не нова. Мадуро и сам уже проводил переговоры со своей оппозицией лишь для того, чтобы впоследствии отказаться от своих обязательств. В январе сенатор Крис Мёрфи и бывший заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс высказывали идею некоего политического мирного урегулирования в Венесуэле, без участия России, но с участием двух других хищнических стран: Китая и Кубы», — говорится в статье.

По мнению Лейка, любые переговоры с Мадуро — это «ловушка»: растягивая время, нынешний лидер Венесуэлы сможет расколоть оппозицию и подорвать «конституционные притязания на власть» Хуана Гуаидо.

«Однако остаются кое-какие сомнения в том, что эта российская стратегия сработает», — рассуждает журналист. На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник Госдепартамента дал понять, что сотрудничество с Россией по Венесуэле маловероятно. Кроме того, власти США заявляют о планах ввести против России новые санкции.

Впрочем, как отмечает Эли Лейк, мнение самого Дональда Трампа, публично выказывавшего «почтение» к Путину, может расходиться с мнением Госдепа. Однако глава Белого дома «уже показал, что готов противостоять России, когда это необходимо». Вот почему, по мнению автора статьи, так важны высказывания Трампа и его администрации о том, что в Венесуэле «рассматриваются любые варианты». И это ещё одна причина усомниться в том, что российская стратегия, испытанная в Сирии, окажется успешной и на этот раз, говорится в тексте.

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Bloomberg США Северная Америка
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