Помпео на встрече с Лавровым: Трамп настроен на улучшение отношений с Россией

Москве и Вашингтону необязательно противодействовать друг другу во всём, заявил госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава Госдепа выразил надежду на российско-американское сотрудничество в ряде областей и заявил, что от стабилизации отношений выиграли бы не только Россия и США, но и весь мир.

МАЙКЛ ПОМПЕО, госсекретарь США: Я здесь потому, что президент Трамп настроен на улучшение этих отношений. Кажется, вы говорили, что у нас есть разногласия, каждая страна мира защищает собственные интересы, заботится об интересах собственного народа. Но мы не обречены быть противниками в каждом вопросе, и я надеюсь, что мы сможем найти области, в которых у нас есть ряд общих интересов, и действительно начать строить прочные отношения, хотя бы в этих конкретных областях.



Я сам был этому свидетелем: когда я служил в исполнительной власти, мы с вами тесно сотрудничали в сфере противодействия терроризму, и очень успешно. В результате этой хорошей, честной, искренней совместной работы мы спасли жизни американцев и россиян.



И я думаю, в таких вопросах, как контроль над вооружениями и распространение ядерного оружия… Мы говорили о некоторых региональных конфликтах и о терроризме… Я думаю, есть области, в которых мы можем собрать свои рабочие группы и начать выработку ряда общих позиций.



Я также надеюсь, что мы сможем начать выстраивать диалог по вопросу стратегической безопасности, о котором мы с вами говорили пару недель назад в Финляндии. И я надеюсь, что эти усилия, эти добросовестные усилия обеих наших стран под руководством президента Трампа и президента Путина стабилизируют отношения и вернут их на ту траекторию, которая, я считаю, будет полезна не только обеим нашим странам и обоим нашим народам, но и миру.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 14 мая 2019 года.