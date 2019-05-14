Американская журналистка: стратегической и умной политики Трампа — кот наплакал

Соединёнными Штатами правит сегодня президент, который может смешать с грязью любую инициативу своих сотрудников, если она не принесёт «выигрыша» в глазах его наиболее верной телеаудитории, уверена американская журналистка Энн Аппельбаум. В издании Gazeta Wyborcza она бьёт тревогу: Трамп не умеет концентрироваться, и ему слишком быстро становится скучно, как в случае Венесуэлы, Северной Кореи и Ирана.

«Стратегия? Видение? Во времена Трампа — как кот наплакал. В американской политике в отношении Венесуэлы, Северной Кореи или Ирана нет никакого плана. Есть только прихоть и инстинкты. Целые серии спешных решений и приступы бешенства в Twitter», — пишет в издании Gazeta Wyborcza американская журналистка Энн Аппельбаум.

«Несколько решительных побед, несколько необычных проявлений личной храбрости со стороны патриотов и яркое вторжение в столицу… Мы будем ожидать первой победы где-то в середине июля». Такие вечно действующие советы получил Уильям Бут, иностранный корреспондент, герой романа «Сенсация» Ивлина Во. Ему их дал фиктивный владелец газеты, лорд Куппер, не особенно переживающий на тему того, кем на самом деле являются «патриоты». Он лишь желал счастливого и быстрого завершения. Ивлин Во в своём романе осмеивал британскую прессу 30-х годов 20 века, её погоню за дешёвой сенсацией и равнодушие к действительности, рассказывает автор.

«И в похожем духе сегодня ведётся внешняя политика США», — подчёркивает Аппельбаум. «Чтобы понять, о чём я говорю, прошу снова присмотреться к необычайной истории о потере президентом Трампом доверия к стратегии его администрации в Венесуэле — ситуацию несколько дней назад описала The Washington Post», — продолжает она.

С начала января президент полностью соглашался со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарём Майком Помпео, который убедил его, чтобы он признал Хуана Гуаидо, главу Национального собрания Венесуэлы, её полноправным президентом. Гуаидо, однако, не смог перетянуть на свою сторону венесуэльскую армию, и всё выглядит таким образом, что у президента США, похоже, как и лорда Куппера, кончается терпение, иронизирует журналистка.

Согласно The Washington Post, сейчас он хвалит президента Венесуэлы Николаса Мадуро как «крутого парня», подозревает, что Болтон стремится втянуть его в войну, и даёт убедить себя президенту России Владимиру Путину — государственному деятелю, которым он больше всего восхищается, — что США не должны дать себя втянуть в Венесуэлу, что они могут оказать ей только определённую гуманитарную помощь.

«Неважно, что у России обширные военные контакты с Венесуэлой, или то, что российская армия провела в декабре совместные учения с венесуэльской армией — а эти люди не хотят оставить режим, который привёл их страну к нищете и отчаянию. Трамп принимает путинскую версию событий, частично потому, что восхищается президентом России, частично потому, что он является невеждой, а главным образом потому, что вся история длится слишком долго: не видно победы и нет никакого «яркого вторжения в столицу», которую можно было бы показать в вечерних новостях», — объясняет она.

Эта нетерпеливость имеет свои последствия. Во всём мире администрация Трампа применяет разные стратегии: размещает в Twitter оскорбления в адрес Мадуро, ведёт переговоры с вызывающей в своём поведении Северной Кореей, отправляет небольшую флотилию кораблей в Персидский залив, чтобы запугать Иран. Однако скорость, с которой президент отказывается от своих действий, означает, что они не являются отражением какой-либо возможной для определения политики. И уж точно они не являются отражением общей философии, подчёркивает она.

«Хочет ли Америка всё ещё поддерживать демократию, как утверждают некоторые приверженцы венесуэльской стратегии? Или Америка занимается кокетством в отношении диктаторов, что является сутью стратегии, применяемой по отношению к Северной Корее? Или же Америка хочет демонстрировать свою мощь и пробуждать страх в других странах, как в случае присутствия флота в Персидском заливе? А может, Америка проводит сегодня «изоляционистскую» политику, и поэтому её администрация сохраняет молчание в отношении нового российского наступления в Сирии, против которого Трамп высказывался в 2017 году?» — задаётся рядом вопросов Аппельбаум.

Кучка подхалимов всё ещё пытается объединить эти противоположные стратегии каким-то однородным аргументом: смысл этого всего в идее «Америка превыше всего», разве вы не понимаете? «Правда, однако, такова, что Соединёнными Штатами правит сегодня президент, который готов смешать с грязью любую инициативу своих сотрудников, если она не принесёт «выигрыша» в глазах его наиболее верной телеаудитории», — констатирует американская журналистка.