Макфол: Трамп не выполнил ни одного обещания, но Путин не разочарован

Может показаться, что Кремль уже не так рад президентству «своего кандидата» Дональда Трампа, но на самом деле Россия продолжает видеть в Вашингтоне больше причин для радости, чем для беспокойства, уверен бывший посол США в России Майкл Макфол. В интервью польскому изданию Newsweek дипломат подчёркивает, что пока что сложно оценивать Трампа, с точки зрения долгосрочной стратегии в отношении Кремля.

«Дональд Трамп провозглашает идеологию популистского идеализма, нацеленную на подрыв либерального международного порядка. Схожесть между лидерами России и США поражает», — говорит в интервью польскому изданию Newsweek бывший посол США в России Майкл Макфол.



На вопрос о том, почему президент Владимир Путин помогал Дональду Трампу во время предвыборной кампании, дипломат ответил: «Трамп предлагал выгодную программу для национальных интересов — в версии, которую продвигает Владимир Путин. Он ставил под сомнение смысл существования НАТО, а для россиян такие декларации звучали как музыка для ушей. Он говорил об отмене введённых по отношению к России — после аннексии Крыма* — санкций. Он ни словом не обмолвился о демократии и соблюдении прав человека».



Макфол просит обратить внимание на то, что Хиллари Клинтон по всем вопросам занимала полностью противоположную Трампу позицию и предлагала ужесточить политический курс в отношении России. Следовательно, с точки зрения Путина, поддержка Трампа была высоко рациональной, объясняет он.



После победы Трампа мировые СМИ сообщали, что россияне праздновали его победу с шампанским, водкой и икрой, однако не исключено, что сейчас Кремль начинает воспринимать президента США как проблему. «Я не знаю, что происходит в голове Путина. Я с ним не говорил уже на протяжении долгого времени, хотя когда-то эти контакты были частыми. Но мои беседы с другими россиянами утвердили меня во мнении, что у любой палки два конца. Во-первых, Трамп не выполнил ни одно из общений касательно России, которыми он разбрасывался во время предвыборной кампании, — он не пытался протянуть руку навстречу Путину, он умолчал вопрос санкций. Во-вторых, некоторые чиновники новой администрации очень жёстко высказываются на тему России. Следовательно, сейчас сложно оценивать Трампа, с точки зрения долгосрочной стратегии в отношении Кремля», — подчёркивает дипломат.



При этом он считает, что уже сегодня можно сказать, что Трамп не обладает даром сохранения двусторонних отношений. Об этом свидетельствуют переговоры России с ближайшими союзниками США — Великобританией и Германией. С точки зрения Путина, результаты встреч были выгодны для России. «Он рад тому, что мы, народ, сильно расколоты, а господин Трамп практически каждый день вызывает новый скандал. Коротко говоря, у нас нет такой сильной позиции, какую мы должны иметь, и Россия продолжает видеть в Вашингтоне больше причин для радости, нежели для беспокойства», — объясняет экс-посол.



«У беспрестанного восхваления Путина может быть два объяснения: наивная попытка улучшить отношения с Москвой или искреннее восхищение постояльцем Кремля — что в свою очередь вызывает опасение, что президент США будет пытаться копировать его диктаторские методы», — добавляет он.



Конечно, сегодня американские демократические инстанции намного сильнее российских, и Макфол надеется, что они продолжат быть такими же активными, как и раньше. США имеют также более осознанное, активное и готовое к защите демократии общество. Однако Трамп и далее отказывается осуждать Путина, он даже пытался поставить знак равенства между Москвой и Вашингтоном. «Следовательно, стоит помнить о том, что автократия в России была введена методом маленьких шагов, которые образовали диктатуру», — объясняет он.



На вопрос о том, как оценивают президента Трампа российские «диссиденты», Макфол ответил: «Я не люблю определения «диссиденты». Я считаю, что раз мы хотим иметь демократическую Россию, то мы должны говорить «лидеры оппозиции». Они крайне обеспокоены победой Трампа. Не только из-за восхваления Путина, но и прежде всего потому, что американский президент не беспокоится о свободе и правах человека. Если так и будет продолжаться, то российскую оппозицию ожидают тяжёлые времена».



«Мы не должны допустить того, чтобы Путину сошло с рук вмешательство в американские выборы, — потому что наше бездействие ещё больше вселит в него смелость. Мы должны помнить, что цель Кремля — вопреки противоречивым декларациям господина Трампа — не присоединиться к международному сообществу, а уничтожить его», — резюмирует в интервью польскому изданию Newsweek бывший посол США в России Майкл Макфол.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).