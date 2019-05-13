Nasz Dziennik: комплексы не дают полякам «умно дружить» с американцами

Польша должна проводить в отношении США более жёсткую и наступательную политику, уверен глава партии «Правой Речи Посполитой» Кшиштоф Кавенцкий. В интервью изданию Nasz Dziennik он объяснил, что поляки слишком пассивны в отношениях с США и наивно верят словам Трампа. Тем временем никто не даст ничего Польше бесплатно, поэтому она должна действовать сама.

В апреле президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой отправится в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Кшиштоф Кавенцкий, глава партии «Правой Речи Посполитой» в интервью изданию Nasz Dziennik считает, что в этом контексте Польше нужно сделать акцент на собственные интересы и ожидания от польско-американских отношений. И не только касательно двусторонних отношений, но также ЕС и отношений Польши с Россией.



По мнению Кавенцкого Польша должна проводить в отношении США более наступательную политику. «Мы также должны ясно и решительно формулировать наши ожидания от вовлеченности США в инициативу Трёхморья, а не только пассивно принимать концепцию Вашингтона», — уверил он.



«Мне не хватает представления польского видения европейской политики, прежде всего центрально-европейской, в воплощении которой мы бы ожидали поддержку с американской стороны», — добавил политик.



«Мне кажется, мы имеем дело с комплексом не только в измерении внешней политики, но вообще комплексом по отношению к Соединённым Штатам. С одной стороны наши комплексы, а другой — существует заявление о дружбе с Соединёнными Штатами, и эти заявления с нашей стороны далеко идущие. Возможно то, что происходит в нашем подсознании — лишь последствие прошлого», — объяснил он.



Кшиштоф Кавенцкий заверил, что польско-американский союз имеет очень большое значение для Варшавы, для её безопасности. Но независимо от этого, она должна предпринять дипломатическое наступление, поскольку Польше ничего никто не даст бесплатно. Политик отметил, что поляки не могут довольствоваться лишь красноречием Трампа, и быть слишком сентиментальными.



«Мы осознаём, что Соединённые Штаты — мировая держава, но во взаимоотношениях наши ожидания, политические и экономические интересы должны формулироваться жёстко, — заявил политик. — Тем временем у меня создаётся впечатление, что в польско-американских контактах мы слишком пассивны».



