Минобороны Польши: для расширения американского присутствия осталось лишь согласовать детали

Переговоры о численном усилении американских войск в Польше идут весьма серьёзные, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По словам министра, которые приводит Polskie Radio, все детали будут согласованы до конца года. Помимо этого вскоре должна состоятся сделка по покупке у американцев самолётов F-35, которые как когда-то F-16, станут прорывом и увеличат способности Войска Польского на несколько уровней.

«Мы на правильном пути, чтобы ещё в этом году завершить переговоры, касающиеся увеличения численности присутствия войск США в Польше. Уже немного осталось до сделки касательно покупки у американцев самолётов пятого поколения F-35», — заявил глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По информации министра, сообщает Polskie Radio, Польша сейчас ведёт серьёзные переговоры с США, касающиеся увеличения присутствия американских войск в Польше. Он добавил, что несколько дней тому назад в Польше была американская рабочая группа, более того, планируется визит главы Министерства национальной обороны в США.

На вопрос, обещает ли президент США Дональд Трамп 6 тысяч солдат, которых надеются получить поляки, глава Министерства национальной обороны ответил: «Я ожидаю, что дело не закончится обещанием, что это всё, что связано с увеличением присутствия американских войск в Польше, станет фактом».

Блащак также высказался на тему покупки у США самолётов пятого поколения. «Я считаю, что уже недалеко до совершения этой сделки», — констатировал он. Министр подчеркнул, что уже были созданы финансовые и юридические рамки для того, чтобы эта сделка завершилась успехом.

В этом контексте министр затронул План технической модернизации вооружённых сил на 2017-2026 годы на 185 миллиардов злотых. Он также подчеркнул, что он назначил доверенное лицо для покупки самолётов пятого поколения, которым стал генерал Яцек Пчела, командующий воздушными силами. «Эти переговоры идут очень интенсивно», — заверил Блащак.

«Для меня важно то, что эти самолёты не просто обычные истребители. Эти самолёты — это центры управления, которые увеличивают боевые возможности уже имеющихся польских самолётов F-16, которыми владеет Войско Польское. Они также будут взаимодействовать с ракетами HIMARS. (...) Они будут взаимодействовать с ракетными войсками, это будет создание новой системы — эффективной системы, которая отпугивает потенциального противника, потому что ракеты HIMARS имеют дальность до 300 километров», — подчеркнул Блащак.

Министр оценил, что самолеты F-35 увеличат способности Войска Польского на несколько уровней. Как раньше самолёты F-16 были прорывом, так и сейчас F-35 станут таким же прорывом, резюмирует Polskie Radio.