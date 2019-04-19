Do Rzeczy: Путин мерещится за каждым кустом — Польша возвела Россию в статус абсолютного зла

В лице Москвы Варшава видит не конкурента, партнёра или угрозу, а лишь абсолютное зло. Она обвиняет во всех мировых переменах главу России и возводит его на пьедестал всемогущего злодея, который только и мечтает завоевать мир, пишет на портале Do Rzeczy польский журналист Ян Федорчук. Однако эта позиция ослепляет, потому что, не желая узнать Россию, поляки становятся в отношении неё беззащитными.

Несмотря на прошедшие годы известное высказывание польского государственного деятеля Романа Дмовского «Поляки больше ненавидят Россию, нежели любят Польшу», кажется, актуально и сегодня, пишет на портале Do Rzeczy польский журналист Ян Федорчук. «В лице России мы видим не конкурента, партнёра или угрозу, а лишь абсолютное зло. Такая позиция ослепляет и делает невозможным то, чтобы заметить реальную угрозу, которая поджидает на Востоке. Мы не хотим узнать Россию, а раз мы её не хотим узнать, значит мы становимся в отношении неё беззащитны», — объясняет автор.

Конечно, поляки по своей натуре эмоционально относятся к политике. Но нет другой такой страны в мире, к которой они бы относились с большей истерией, нежели к России, подчёркивает он.

«Если мы признаём Россию потенциальной и самой большой угрозой для Польши, то очевидно, что мы должны знать о ней как можно больше», — уверяет журналист. Поэтому, когда на польском рынке должна появиться уникальная книга историка и политолога Лешка Сыкульского, посвящённая политической мысли Александра Дугина, польские научные центры бойкотируют такую инициативу, вместо того чтобы вести беспристрастную дискуссию.

На эту реакцию можно было бы махнуть рукой, если бы не факт того, что это лишь симптом определённого, более широкого явления, которое появилось среди польской элиты. «Россия в нашем воображении стала абсолютным злом. А сравнение Путина с Гитлером или Сталиным стало для нас ежедневной практикой», — бьёт тревогу автор.

Зловещего Путина, который размышляет по ночам, как завоевать мир, поляки видят уже практически везде: за любым кустом, на каждом углу и в каждом проулке. Путин ко всему прикладывает руку. Путин манипулировал выборами в США, и одновременно он в ответе за протест «жёлтых жилетов» во Франции. Это он отвечает за победу Орбана в Венгрии, так же как и за успех Качиньского в Польше.

«Главу России мы превратили в Саурона современности. Саурон Толкина — это квинтэссенция зла, и с ним нельзя вести переговоры. Это очень удобно. Если мы имеем Путина, который вовсе не опасен, только просто-напросто злой до мозга костей, то автоматически мы сами себя освобождаем от мыслительного процесса на его счёт», — объясняет Федорчук.

Обвиняя его, Россию во всём, что только вздумается, поляки становятся тем самым слепыми. «Мы не понимаем, что Орбан, Качиньский, Трамп, Ле Пен и так далее — что они все, в первую очередь, являются результатом конкретных перемен внутри этих стран и обществ», — констатирует он.

Недавно можно было наблюдать очередное проявление этой тенденции: экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что конфликт на линии Польша — Израиль вызван Россией. Конечно, Москва не против разжигания этого конфликта, но это не меняет того факта, что он был вызван не зловещим Путиным, а только «ближайшим союзником» Польши Биньямином Нетаньяху и играми, которые он ведёт во внутриполитических целях.

При этом автор отмечает, что «путиноцентризм» касается не только правящей партии в Польше. Ведь и польская оппозиция, обвиняя Россию, фактически не хочет понять, почему в 2015 году партия «Право и справедливость» (ПИС) выиграла выборы. И если она не поймёт, что на самом деле произошло в стране, то ПИС будет находиться у власти по крайней мере до 2027 года. Ещё несколько лет назад Качиньского не хотели допустить до власти, потому что все думали, что это он начнёт войну, — и тогда именно Качиньский, а не Путин, воспринимался ими как фактор, дестабилизирующий международный порядок.

«Что делать? На этот ленинский вопрос имеется лишь один ответ — относиться к России без лишних эмоций. Видеть в Москве реального противника, у которого в отношении Польши свои планы, так же как имеют их США, Германия или Израиль. Образовываться, быть начеку и не дать себе впасть в истерику», — объясняет автор.

В то же самое время в длительной перспективе Владимир Путин имеет для Польши по сути одно предложение — статус близкой заграницы. Доказательств этому предостаточно: хотя бы переговоры президента России с Ангелой Меркель, в ходе которых глава России подчёркивает, что лучше всего для Европы было бы, если бы она вернулась к временам, когда Германия и Россия имели общую границу, подчёркивает он.

«Осознавая это, мы не должны разрешать страху, чтобы он диктовал нам, как мы должны действовать. Самое ужасное, что мы можем сделать, так это последовать путём экспертов из Польского института международных дел и Института восточных исследований — то есть закрыть глаза, заткнуть уши и, оставаясь слепыми в отношении окружающего нас мира, кричать о всемогущем и плохом Путине, который поджигает мир. С таким отношением нас не будут серьёзно воспринимать ни союзники в НАТО — США, ни в ЕС — Германия. А кого-то из них мы должны выбрать», — резюмирует на портале Do Rzeczy польский журналист Ян Федорчук.