wPolityce: Польша призывает Анкару поладить с США и напоминает, что Россия — враг

В Анкаре в присутсвии коллег из Турции и Румынии, глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Турции необходимо улучшать отношения с основополагающим союзником по НАТО — США. Польский дипломат также отметил, что его страна видит и разделяет опасения США в том, что Россия — это своего рода враг, поэтому покупка Турцией — хоть и ввиду отсутствия альтернативы — военной техники от Москвы нежелательна, сообщает портал wPolityce.

«Мы призываем Турцию улучшить отношения с Соединёнными Штатами — я пригласил Турцию к участию в рабочих группах, которые будут созданы в результате варшавского мирного процесса», — говорил в пятницу в Анкаре министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Глава польского МИД принимал там участие в польско-румынско-турецком «триологе» по вопросам безопасности. В переговорах участвовали также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, а также глава внешнеполитического ведомства Румынии — Теодор Мелешкану, рассказывает портал wPolityce.

«Мы были согласны в том, что во время саммита НАТО в Лондоне мы должны были проявить единство и солидарность, потому что единство и солидарность — это то, что нам даёт чувство безопасности», — говорил Чапутович.

Глава польского МИД также подчёркивал роль США в НАТО. В этом контексте он напомнил об организованной совместно с США в Варшаве Ближневосточной конференции и сделал акцент на роли начатого тогда варшавского ближневосточного процесса.

Дипломат также оценил, что Турция поддержала страны ЕС во время миграционного кризиса, и заявил, что следует продолжать сотрудничество с Анкарой в этом направлении. Глава МИД проинформировал, что очередная встреча в формате польско-румынско-турецкого «триолога» пройдёт в следующем году в Польше.

В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что польско-турецкие отношения — хорошие, ведь Польша поддерживает Турцию во время переговоров в различных форматах ЕС. Чапутович также позитивно оценил сотрудничество двух стран в области безопасности в рамках НАТО.

В разговоре с польскими журналистами глава МИД отметил, что все три страны имеют похожие взгляды на значение НАТО. «Мы похожим образом воспринимаем угрозу, а эта угроза — деятельность России», — говорил он.

Он также указал на необходимость укрепления присутствия НАТО в черноморском регионе. «С нашей стороны важно то, чтобы турецкое присутствие появилось на восточном фланге альянса. Мы говорили на тему возможного делегирования офицеров турецкой армии в наше многонациональное командование в Эльблонге», — добавил Чапутович. При этом дипломат подтвердил, что глава турецкого МИД однозначно осудил действия России. «Министр иностранных дел, как и президент Турции, поддерживают в этом случае Украину. Всегда в переговорах с Россией эта тема затрагивается», — отметил он.

«Мы рассчитываем на то, что, возможно, после выборов на Украине, Россия поменяет свою позицию и освободит украинских политзаключенных. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в границах, признаваемых международным правом. Мы осуждаем действия России в этом плане», — добавил он.

На вопрос о покупке Турцией российской военной техники польский дипломат ответил, что он понимает суверенные решения в этом плане, ведь Турция аргументировала эту сделку отсутствием альтернатив. «Но мы видим и разделяем опасения США и других союзников в том, что Россия — это своего рода враг, поэтому конечно такие сделки должны заключаться в рамках альянса», — отметил дипломат.

«В наших интересах сглаживание споров между союзниками. Трансатлантические связи с США являются ключевыми для нашей безопасности. Мы бы хотели — и к этому мы призываем Турцию — улучшения отношений с Соединенными Штатами», — подчеркнул глава польского МИД.

Касательно возможного вступления Турции в ЕС Чапутович решительно ответил: «эта перспектива в ближайшие годы — нереальна, однако это не означает того, чтобы отказаться от тесных экономических и культурных контактов с Турцией, и не стремиться к сближению между Турцией и ЕС».

Чавушоглу в свою очередь отметил, что пятничные переговоры касались также двусторонних отношений и подчеркнул, что Турция хочет сохранить хорошие отношения как с Польшей, так и с Румынией и другими странами Восточной Европы.

«Украина и Грузия должны стать членами НАТО так быстро, как это только представляется возможным», — констатировал глава турецкого МИД.

На вопрос касательно отношений с Соединенными Штатами, Чавушоглу заявил, что они отличаются напряженностью — среди прочего в вопросе действий обеих стран в Сирии. Одновременно он говорил о необходимости сотрудничества в рамках НАТО.

В свою очередь в ходе конференции глава румынского МИД подчёркивал значение поддержки Грузии и оценил, что эта страна, как и Украина, имеет большие шансы на то, чтобы войти в НАТО. Он раскритиковал Россию за действия в Крыму, Азовском море и в Южной Осетии.





«Мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины», — заявил глава румынского МИД Теодор Мелешкану. При этом дипломат подчеркнул, что Румыния готова к политическому диалогу с Россией, резюмирует портал wPolityce.

Комментарии читателей на сайте wpolityce.pl:

max: Сколько потерь он ещё принесёт польской дипломатии?

Marek: Как можно принимать в НАТО страны, у которых имеются неурегулированные территориальные споры с Россией?

gc: Посланник США с миссией сглаживания конфликта с Турцией.. Неизвестно только, почему он назвал себя главой польского МИД…

co on wygaduje!: США и Запад поддерживали переворот в Турции! Они предоставили убежище тысячам путчистов — начиная с генералов! В Турции должно было быть как в Ливии, Сирии и так далее! Чапек, не выставляй Польшу на посмешище!