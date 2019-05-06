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Niezalezna: Турция не боится угроз США — решение о покупке российских С-400 принято

Материал представлен в переводе ИноТВ
Угрозы санкциями со стороны США означают, что Вашингтон не знает Турцию. Решение по С-400 уже принято, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Он заявил, что Анкара не поддастся угрозам Вашингтона и будет чтить условия соглашения, сообщает Niezalezna.
Niezalezna: Турция не боится угроз США — решение о покупке российских С-400 принято
Reuters

Турция никогда не прогнётся под санкциями США и не отменит покупку российских систем С-400, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. 

«Угрозы санкциями со стороны США означают, что Вашингтон не знает Турцию. Никто не может сотрудничать с Турцией через угрозы. Решение по С-400 уже принято. После заключения соглашения надо держать слово. Турция будет его уважать», — отметил он. 

Согласно сообщениям Анкары, первые поставки современных батарей С-400 будут осуществлены летом — в июне или июле, подчёркивает Niezalezna.

Соединённые Штаты подвергают критике планы Турции приобрести С-400. Анкару предупреждают, что это система несовместима с системами НАТО. Вашингтон угрожает блокировать поставки истребителей F-35, рассказывает портал.

В начале апреля вице-президент США Майк Пенс подчеркнул, что США не будут бездейственно наблюдать за тем, как союзники по НАТО покупают оружие у их врагов. Он пригрозил, что если Турция решится на покупку С-400, то она может быть исключена из программы F-35, резюмирует Niezalezna.

 
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источник
niezalezna.pl Польша Европа
теги
Майк Пенс НАТО Россия С-400 США Турция
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