Daily Sabah: Россия покупает у Турции в 5 раз больше томатов, чем год назад

Из-за дипломатического кризиса между двумя странами Турция почти год не могла поставлять свою продукцию в Россию, однако в итоге быстро восстановила свои позиции на российском рынке, пишет Daily Sabah. За первый квартал текущего года Турция поставила в Россию помидоров на сумму $47,52 млн, что в пять раз превышает показатели прошлого года.

Россия стала покупать в пять раз больше помидоров у Турции, пишет немецкое издание Daily Sabah. Как сообщается в статье, экспорт томатов из Турции в Россию за первый квартал текущего года увеличился на 411% по сравнению с тем же промежутком прошлого года и составил $47,52 млн.

Согласно данным статистики, за прошлый год турецкий экспорт томатов принёс стране $292 млн. Турция экспортирует помидоры в 53 страны. В то время как экспорт томатов в Россию в первом квартале 2018 года составлял примерно $9,3 млн, за тот же промежуток текущего года этот показатель составил $47,52 млн. Следующими по величине импортёрами турецких томатов оказались Румыния и Болгария.

По словам председателя экспортного объединения по овощам и фруктам в Турции, из-за погодных условий сезон для свежих овощей и фруктов не задался. Тем не менее экспорт удалось повысить, хотя по сравнению с прошлым годом урожай оказался хуже. В то же время урожай косточковых деревьев позволит повысить экспорт фруктов.

Как напоминает издание, из-за дипломатического кризиса между Россией и Турцией Анкара почти на протяжении года не могла экспортировать свою продукцию в страну. Несмотря на это, после примирения сторон турецкие поставщики сумели быстро восстановить свои позиции на российском рынке и сейчас не испытывают никаких проблем.

Теперь Турция пытается наладить экспорт в страны, в которые прежде не осуществляла поставок своей продукции. Для этого турецкие производители принимают участие во всевозможных выставках для продвижения своего товара, отмечает Daily Sabah.