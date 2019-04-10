Contra Magazin: США с нетерпением ждут «приглашения» от Эрдогана на новую ближневосточную войну
Американские неоконсерваторы видят в президенте Турции «пригласительный билет на масштабную войну на Ближнем Востоке». Они не оставляют попыток спровоцировать Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот совершил ошибку и в результате регион погрузился в хаос, пишет Contra Magazin.
«Ведь только так они смогут оправдать постоянное военное присутствие в регионе американских войск», — поясняет автор статьи Марко Майер.
В настоящий момент, уточняет журналист Contra Magazin, турецкие войска сгруппировались на юге Турции и ждут приказа начать наступление на север Сирии. В случае же начала Анкарой военной операции спецподразделения США на севере Сирии, которые оказывают поддержку курдским формированиям, окажутся на линии огня. Это, в свою очередь, существенно повысит вероятность жертв среди американских солдат, убеждён Майер.
«Если в ходе турецкой операции военнослужащие армии США будут убиты или получат ранения, Вашингтон отреагирует соответствующим образом, что, возможно, приведёт к катастрофическому противостоянию между двумя союзниками по НАТО. Таким образом, вероятность военного столкновения между Турцией и Соединёнными Штатами никогда не была такой высокой, как сегодня», — констатирует автор статьи.
Журналист издания задаётся вопросом, чего действительно добиваются такие неоконсерваторы, как советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, вице-президент США Майк Пенс и американский госсекретарь Майк Помпео, и почему они пытаются обострить ситуацию.
«Они хотят развязать более масштабные боевые действия, чтобы в итоге потребовалось больше американских войск и больше американского оружия. Они хотят более масштабной войны, которая бы вынудила Трампа пойти ва-банк и усилить борьбу за господство в регионе. Они хотят, чтобы американские войска увязли в войне, в которой заведомо нельзя победить, которая затянется на десятилетия и которая бы охватила Ливан, Турцию и Иран. Они хотят, чтобы Вашингтон перекроил карту Ближнего Востока таким образом, чтобы количество противников снизилось, а региональное господство Израиля усилилось. Они хотят больше огня, больше кровопролития, больше боевых действий», — резюмирует Майер.