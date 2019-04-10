Contra Magazin: США с нетерпением ждут «приглашения» от Эрдогана на новую ближневосточную войну

Реджеп Тайип Эрдоган стал для американских неоконсерваторов своего рода «пригласительным билетом» на новую масштабную войну на Ближнем Востоке, пишет Contra Magazin. Они не оставляют попыток спровоцировать президента Турции, чтобы тот совершил ошибку и в результате регион вновь погрузился в хаос, утверждает издание.

Американские неоконсерваторы видят в президенте Турции «пригласительный билет на масштабную войну на Ближнем Востоке». Они не оставляют попыток спровоцировать Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот совершил ошибку и в результате регион погрузился в хаос, пишет Contra Magazin.

«Ведь только так они смогут оправдать постоянное военное присутствие в регионе американских войск», — поясняет автор статьи Марко Майер.

В настоящий момент, уточняет журналист Contra Magazin, турецкие войска сгруппировались на юге Турции и ждут приказа начать наступление на север Сирии. В случае же начала Анкарой военной операции спецподразделения США на севере Сирии, которые оказывают поддержку курдским формированиям, окажутся на линии огня. Это, в свою очередь, существенно повысит вероятность жертв среди американских солдат, убеждён Майер.

«Если в ходе турецкой операции военнослужащие армии США будут убиты или получат ранения, Вашингтон отреагирует соответствующим образом, что, возможно, приведёт к катастрофическому противостоянию между двумя союзниками по НАТО. Таким образом, вероятность военного столкновения между Турцией и Соединёнными Штатами никогда не была такой высокой, как сегодня», — констатирует автор статьи.

Журналист издания задаётся вопросом, чего действительно добиваются такие неоконсерваторы, как советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, вице-президент США Майк Пенс и американский госсекретарь Майк Помпео, и почему они пытаются обострить ситуацию.

«Они хотят развязать более масштабные боевые действия, чтобы в итоге потребовалось больше американских войск и больше американского оружия. Они хотят более масштабной войны, которая бы вынудила Трампа пойти ва-банк и усилить борьбу за господство в регионе. Они хотят, чтобы американские войска увязли в войне, в которой заведомо нельзя победить, которая затянется на десятилетия и которая бы охватила Ливан, Турцию и Иран. Они хотят, чтобы Вашингтон перекроил карту Ближнего Востока таким образом, чтобы количество противников снизилось, а региональное господство Израиля усилилось. Они хотят больше огня, больше кровопролития, больше боевых действий», — резюмирует Майер.