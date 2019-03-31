Hürriyet: Эрдоган пообещал решить сирийский вопрос на месте, а не за столом переговоров

На митинге в Стамбуле президент Турции заявил, что сразу после муниципальных выборов он собирается заняться решением сирийского вопроса. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, на южных границах его страны нельзя допустить создание «террористического коридора», передаёт Hürriyet Daily News.
Анкара намерена заняться решением кризиса в Сирии после муниципальных выборов. Об этом на митинге в Стамбуле заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hürriyet Daily News
«Мы определённо решим сирийский вопрос сразу же после выборов. По возможности на месте, а не за столом переговоров», — подчеркнул глава государства.
Эрдоган заверил сторонников, что он не допустит образование «террористического коридора», который перекроет южные рубежи Турции. «В прошлом мы преподали необходимый урок тем, кто пытался создать его, и поступим с ними точно так же в будущем», — добавил он.
Издание отмечает, что турецкие власти неоднократно заявляли, что не позволят сформироваться «террористическому коридору» на границе с Сирией. Кроме того, они обещали провести операцию к востоку от Евфрата против Рабочей партии Курдистана, которую Анкара, Вашингтон и ЕС считают экстремистской.
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