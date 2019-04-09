N-TV: в Москве Эрдоган «максимально спровоцировал» США

Несмотря на резкую критику со стороны США, в Москве Реджеп Тайип Эрдоган дал отчётливо понять, что Турция не собирается отказываться от покупки ЗРК С-400, сообщает N-TV. В результате переговоров турецкого и российского лидеров Анкара «ещё больше отдалилась» от партнёров по НАТО, констатирует немецкий телеканал.
Турция продолжает «морочить головы» своим союзникам по Североатлантическому альянсу. В результате двухсторонней встречи в Москве турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина Анкара «ещё больше отдалилась» от партнёров по НАТО, передаёт немецкий телеканала N-TV.
Несмотря на резкую критику со стороны Соединённых Штатов, в ходе пресс-конференции в российской столице Реджеп Тайип Эрдоган дал отчётливо понять, что Турция не собирается отказываться от покупки российских систем противоракетной обороны С-400.
«Это наше суверенное право. Никто не может требовать от нас отказаться от этого, — заявил турецкий лидер. — Дорожную карту по С‑400 мы уже проложили, соответствующие шаги сделали».
Более того, подчёркивает автор статьи, Реджеп Тайип Эрдоган посвятил в свои планы обсудить с президентом России наступательную операцию турецкой армии в Сирии, а это уже «максимальная провокация Соединённых Штатов».
В свою очередь, глава Кремля Владимир Путин заверил, что поставка Анкаре российских систем С-400 стала для Москвы одним из приоритетов. Президент России также высказался за более тесное сотрудничество двух стран в военно-технической сфере. По его словам, это «важная задача».
Что же касается поставок современной российской военной техники, то в этой области, помимо сделки по С-400, есть ещё целый ряд «многообещающих проектов», заявил Владимир Путин, не вдаваясь при этом в подробности, отмечает журналист N-TV.
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