Süddeutsche Zeitung: Эрдоган поплатился за своё высокомерие

Отмена поставок в Турцию американских истребителей F-35 — это справедливое наказание за высокомерие Анкары, пишет Süddeutsche Zeitung. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хотел столкнуть лбами антагонистов США и Россию, но переоценил свои силы и поплатился за это, объясняет автор статьи Штефан Корнелиус.
Через день после провальных для президента Турции коммунальных выборов США нанесли ещё один удар по Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет Süddeutsche Zeitung. Они, по сути, отказали ему в сотрудничестве в рамках одного из важнейших для Анкары оборонных проектов по поставке 100 американских истребителей F-35. И в действиях Вашингтона нет ничего удивительного, ведь Эрдоган сам на это напросился, договорившись о закупке российских систем ПВО С-400.
Это несовместимые вещи, объясняет автор статьи Штефан Корнелиус. Боевым системам необходимо техническое сопровождение со стороны страны-производителя. Если турки пропустят через С-400 данные с американских истребителей, то с тем же успехом могут сразу переслать в Москву чертежи самолётов.
Конфликт свидетельствует о высокомерии турецких властей, которые хотели столкнуть лбами антагонистов США и Россию. Конечно, Эрдоган теперь может покупать российские истребители, но после этого о членстве в НАТО можно будет забыть. На это он вряд ли решится, считает Корнелиус.
Этот эпизод может оказаться поучительным для Германии, подчёркивает издание. Тот, кто продаёт оружие, получает политический рычаг. Через Турцию США закрепляют своё влияние в регионе. И они готовы многое за это отдать. Если же сделка нарушается таким вопиющим образом, как это сделал Эрдоган, то за это придётся поплатиться, заключает автор.
Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Япония продолжит запланированные закупки в США истребителей F-35A, несмотря на недавнюю катастрофу с одним из таких самолётов. Об этом заявил глава Минобороны Японии Такэси Ивая после переговоров с и. о. главы Пентагона Патриком Шанаханом.
Режиссёр Роман Полански опротестовал решение Академии кинематографических искусств и наук США исключить его из своих рядов. Как сообщил The Hollywood Reporter, адвокат кинематографиста Харлэнд Браун направил соответствующее ходатайство в суд Лос-Анджелеса.
Медики оценивают состояние двоих пострадавших в результате природных пожаров в Забайкальском крае как тяжёлое. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслана Долгова.
Сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград никогда не введёт санкции в отношении России, а также не будет вступать в военные блоки. Соответствующее заявление он сделал в ходе массового митинга в сербской столице.
Военная техника, принимающая участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, начала передислокацию с площадки в подмосковном Алабино в Москву. Об этом говорится в сообщении департамента информации Минобороны России.
В Краснодарском крае задержали 38-летнего мужчину, позвонившего в полицию и заявившего о возможном теракте в школе. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России по региону.
В Крыму и Краснодарском крае провели проверку боевой готовности армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Золотую шемаю, ещё 10—15 лет назад находившуюся на грани исчезновения в Ростовской области, могут исключить из Красной книги. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на заведующего лабораторией проходных и полупроходных рыб ФГБНУ «АзНИИРХ» Андрея Живоглядова.
Светлогорская межрайонная прокуратура выявила нарушения закона о защите персональных данных в деятельности школ. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на надзорное ведомство Калининградской области.
В Севастополе сформировали инвестиционный пакет по строительству объектов водоснабжения за счёт дополнительных подземных ресурсов. Подразумеваются скважины и новые, и ранее разведанные на неэксплуатируемых участках. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на ответы губернатора Дмитрия Овсянникова на информационные запросы депутатов заксобрания.
Международный фестиваль и конкурс «Московская весна а cappella» будет проходить на 51 площадке с 1 по 12 мая. Основные из них разместят в центре столицы, в том числе на площади Революции и Тверской площади, в Камергерском переулке, на Кузнецком Мосту и Новом Арбате.
В Курской области в суд направили уголовное дело против местного жителя, который обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Французский политический деятель, член партии «Национальный фронт» с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в беседе с RT назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.