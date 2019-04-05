Süddeutsche Zeitung: Эрдоган поплатился за своё высокомерие

Отмена поставок в Турцию американских истребителей F-35 — это справедливое наказание за высокомерие Анкары, пишет Süddeutsche Zeitung. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хотел столкнуть лбами антагонистов США и Россию, но переоценил свои силы и поплатился за это, объясняет автор статьи Штефан Корнелиус.

Через день после провальных для президента Турции коммунальных выборов США нанесли ещё один удар по Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет Süddeutsche Zeitung. Они, по сути, отказали ему в сотрудничестве в рамках одного из важнейших для Анкары оборонных проектов по поставке 100 американских истребителей F-35. И в действиях Вашингтона нет ничего удивительного, ведь Эрдоган сам на это напросился, договорившись о закупке российских систем ПВО С-400.

Это несовместимые вещи, объясняет автор статьи Штефан Корнелиус. Боевым системам необходимо техническое сопровождение со стороны страны-производителя. Если турки пропустят через С-400 данные с американских истребителей, то с тем же успехом могут сразу переслать в Москву чертежи самолётов.

Конфликт свидетельствует о высокомерии турецких властей, которые хотели столкнуть лбами антагонистов США и Россию. Конечно, Эрдоган теперь может покупать российские истребители, но после этого о членстве в НАТО можно будет забыть. На это он вряд ли решится, считает Корнелиус.

Этот эпизод может оказаться поучительным для Германии, подчёркивает издание. Тот, кто продаёт оружие, получает политический рычаг. Через Турцию США закрепляют своё влияние в регионе. И они готовы многое за это отдать. Если же сделка нарушается таким вопиющим образом, как это сделал Эрдоган, то за это придётся поплатиться, заключает автор.