Daily Sabah: Турция предложила США убедиться в том, что закупка С-400 не угрожает НАТО

Сделка с Москвой по поставке С-400 — это «решённый вопрос», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на решение США прекратить поставки его стране F-35. Никто не имеет права просить Анкару выбирать между Россией и другим государствами, приводит его слова Daily Sabah. Также Чавушоглу предложил США сформировать техническую рабочую группу для того, чтобы установить, что российские С-400 не представляют угрозу для военной техники НАТО.
Анкара не обязана выбирать между Россией и другим странами, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя решение США прекратить поставки его стране истребителей-бомбардировщиков F-35.
По его словам, сделка с Москвой по поставке С-400 — это «решённый вопрос». «Мы не рассматриваем отношения с Россией как альтернативу нашим отношениям с другими. Ни Запад, ни Россия не могут и не должны просить нас выбирать», — цитирует министра турецкое издание Daily Sabah.
Глава внешнеполитического ведомства предложил США сформировать техническую рабочую группу для того, чтобы установить, что российские С-400 не представляют угрозу для военной техники США или НАТО.
Чавушоглу отметил, что Турция заключила сделку с Россией только потому, что не могла приобрести американские системы Patriot: «Трамп сам признал во время телефонного разговора, что США сделали ошибку, не продав Турции системы Patriot, и пообещал Эрдогану, что займётся этим вопросом».
Министр также подчеркнул, что сделка по закупке С-400 не означает потепления в отношениях с Россией. «Мы не согласны с Россией по многим вопросам, — объяснил он. — Мы сотрудничаем с Россией. Но это не значит, чтобы мы подрываем альянс и во всём согласны с Россией. Наша внешняя политика не изменилась».
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