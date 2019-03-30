Press TV: несмотря на угрозы со стороны США, Турция намерена выполнить сделку с Россией по закупке С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна намерена выполнить условия сделки по закупке российских комплексов С-400, сообщает Press TV. Как отмечается в статье, это заявление прозвучало вскоре после того, как в США четыре сенатора внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий передачу Анкаре американских истребителей F-35 в том случае, если турецкие власти не откажутся от своих намерений по покупке вооружений у России.
Несмотря на угрозы американских сенаторов наложить запрет на передачу Турции истребителей F-35, Анкара заявила, что всё же выполнит сделку c Москвой по закупке российских зенитно-ракетных комплексов C-400, сообщает Press TV.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анталии в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он также отметил, что Москва и Анкара сейчас обсуждают дату поставки комплексов.
Чавушоглу при этом добавил, что Турция выполнила свои обязательства по приобретению американских истребителей F-35, однако США выступают с противоречивыми заявлениями по этой программе.
Этот комментарий Чавушоглу прозвучал после того, как четыре американских сенатора внесли законопроект, нацеленный на то, чтобы запретить передачу Анкаре истребителей F-35 в том случае, если она не откажется от закупки российских С-400.
Как поясняет издание, Соединённые Штаты и другие союзники Турции по НАТО, у которых имеются на вооружении F-35, опасаются, что российские зенитно-ракетные комплексы научатся обнаруживать и отслеживать американские истребители, из-за чего последним в будущем будет сложнее избегать российских вооружений.
В попытке не допустить того, чтобы комплексы С-400 действовали на территории НАТО, США даже предложили Анкаре приобрести более дорогие комплексы Patriot по скидке, которая действует до конца этого месяца, но при условии, что Турция откажется от своих планов по закупке российских ЗРК. Однако пока турецкие власти не проявили никакого желания идти на попятную по сделке с Москвой.
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