Contra Magazin: «купим у русских» — Турция пригрозила бойкотировать американское оружие

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05:34 Ким Чен Ын возложил венок к Вечному огню во Владивостоке Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возложил цветы и венок к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке.

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04:48 В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

04:28 CNN: Трамп планирует заключить ядерный договор с Россией и Китаем Администрация США занимается подготовкой проекта соглашения о контроле над ядерными вооружениями, который подразумевал бы участие в нём России и Китая. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

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02:39 Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.

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01:18 ЦТАК: Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил российского президента Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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00:51 ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело официальную страницу в социальной сети Instagram.

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23:59 «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии по футболу, обыграв «Фиорентину» «Аталанта» одержала победу над «Фиорентиной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

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