Contra Magazin: «купим у русских» — Турция пригрозила бойкотировать американское оружие

Глава МИД Турции отчётливо дал понять, что Анкара ни в коем случае не поддастся растущему давлению со стороны США, и даже пригрозил бойкотировать американскую оборонную продукцию, сообщает Contra Magazin. Кроме F-35, есть ещё Су-34, Су-57 и другие истребители, напомнил Мевлют Чавушоглу и пообещал, что турецкая сторона закупит у России дополнительные ЗРК С-400, если Вашингтон откажется поставлять комплексы Patriot, отмечает издание.
Напряжённость в отношениях между Турцией и Соединёнными Штатами продолжает нарастать из-за покупки турецкой стороной российских систем противовоздушной обороны С-400, сообщает Contra Magazin.
Противостояние между Турцией и США может обостриться, если на этой неделе глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу «выдвинет ультиматум» Вашингтону, считает автор статьи Марко Майер.
На днях министр иностранных дел Турции не только отчётливо дал понять, что Анкара ни в коем случае не поддастся усиливающемуся давлению со стороны Соединённых Штатов, но и даже пригрозил бойкотировать американскую оборонную продукцию, поясняет журналист Contra Magazin.
Если США действительно внесут Турцию в чёрных список и откажутся продавать Анкаре системы Patriot и истребители F-35, то, по словам Чавушоглу, турецкая сторона приобретёт у Москвы дополнительные комплексы С-400 и будет искать альтернативу американским F-35.
И Россия со своими Су-57, определённо, — «подходящий (и более дешёвый) вариант» для Военно-воздушных сил Турции, констатирует Майер.
«Если Соединённые Штаты готовы продать, то мы купим системы Patriot. Если же США не захотят продавать, то мы купим дополнительные С-400 или другие комплексы ПВО, — заявил глава турецкого МИД. — Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит истребители у других стран… Есть Су-34, Су-57 и другие».
Складывается впечатление, продолжает автор статьи, что интересы национальной безопасности Турции и США расходятся всё сильнее.
«Возможно, что из-за своего наплевательского отношения к партнёрам по НАТО Соединённые Штаты в итоге даже вызовут у Турции отвращение к Североатлантическому альянсу», — резюмирует журналист Contra Magazin.
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