Hill: Помпео призывают предупредить Путина о последствиях вмешательства в выборы США

Лидер демократического меньшинства сената США Чак Шумер призвал госсекретаря Майка Помпео во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным дать России понять, что Вашингтон «не собирается терпеть» очередное «вмешательство» в президентские выборы 2020 года. Любые попытки повлиять на избирательную систему получат «незамедлительный и жёсткий ответ», заверил сенатор.

Госсекретарь США Майк Помпео должен предупредить президента Владимира Путина о возможных последствиях на тот случай, если Россия опять задумает «вмешаться» в американские выборы, заявил лидер сенатского меньшинства, представляющий штат Нью-Йорк, демократ Чак Шумер.

«Очень важно, чтобы во время встречи с Владимиром Путиным вы предупредили его, что любые действия, направленные на вмешательство в наши выборы, получат незамедлительный и жёсткий ответ», — приводит слова сенатора The Hill.

По словам Шумера, президенту Трампу нужно изменить свой подход в отношении Путина, особенно когда дело касается такой важной темы, как американские выборы. «Я прошу вас дать Путину понять, что мы не собираемся терпеть вмешательство в американские выборы», — написал сенатор в письме с наставлениями Помпео перед его предстоящей поездкой в Россию.

Как напоминает The Hill, госсекретарь США должен встретиться с Владимиром Путиным во вторник 14 мая. Это будет первая встреча между российским президентом и высокопоставленным американским госслужащим с момента публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором была зафиксирована «масштабная кампания России по вмешательству в выборы 2016 года».

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что к 2020 году США должны быть готовы к новой атаке на их избирательную систему. От подобных заявлений у всех американцев должен был «пробежать холодок по спине», уверен Чак Шумер.