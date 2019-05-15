New York Times Оригинал

NYT: переговоры в Сочи показали — между Россией и США остаётся «глубокий раскол»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На встрече в Сочи американский госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердили, что их страны серьёзно расходятся во мнениях по ряду международных кризисов, пишет The New York Times. В то же время Владимир Путин, с которым встретились оба ведущих дипломата, выразил надежду, что отношения между Москвой и Вашингтоном наладятся в свете завершения «российского расследования», отмечает издание.
NYT: переговоры в Сочи показали — между Россией и США остаётся «глубокий раскол»
Reuters

Ведущие дипломаты США и России ясно дали понять, что между их странами существуют «глубокие разногласия» по Ирану, вопросу о вмешательстве в выборы и ряду других международных кризисов. И это несмотря на надежду Владимира Путина, что окончание «российского расследования» откроет дорогу полному восстановлению двусторонних отношений, пишет The New York Times.

На встрече в Сочи и госсекретарь США Майк Помпео, и российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвали переговоры «откровенными», что в дипломатических кругах часто означает весьма напряжённую беседу. После чего оба пожаловались на положение дел между двумя странами, утверждает издание.
 
Во время совместной пресс-конференции Помпео особенно резко отозвался о «российском влиянии». «Вмешательство в американские выборы неприемлемо. И если русские займутся им в 2020 году, то наши отношения ухудшатся ещё сильнее», — предупредил госсекретарь.
 
Внимание большей части мира приковано к Персидскому заливу, где администрация Трампа пытается надавить на Иран, вводя против него жёсткие экономические санкции и развёртывая войска. В то же время происходят «таинственные нападения» на нефтяные танкеры и трубопроводы Саудовской Аравии, враждующей с Тегераном. Всё это вызывает опасения о грядущем кровопролитном конфликте, отмечает The New York Times.
 
Но, по словам издания, по крайней мере публично Лавров и Помпео создали впечатление, что события вокруг Исламской республики не находятся среди приоритетных тем. «Мы ожидаем, что Иран будет вести себя как нормальная страна. Страна, которая не спонсирует терроризм и убийства и не разрабатывает наступательное оружие. Мы совершенно не стремимся к войне с Ираном», — заверил журналистов госсекретарь.
 
Лавров вновь «с негодованием» отверг предположение, что Москва «вмешивалась» в выборы 2016 года в США. Позже он и Помпео встретились с Путиным, который выразил надежду, что публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера позволит расширить российско-американское сотрудничество.
 
«Надо отдать ему (Мюллеру. — ИноТВ) должное. В целом он провёл объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь», — заявил Путин.
 
Значительная часть доклада спецпрокурора детально описывала «попытки России повлиять» на выборы в США 2016 года. Но Путин заверил Помпео, что его страна не вмешивалась в американское голосование, обращает внимание издание.
 
Российский президент также сообщил, что после телефонного разговора с американским коллегой у него сложилось впечатление, что обе стороны готовы к полноформатному восстановлению отношений. «Надеюсь, что сейчас для этого создаются необходимые
условия», — добавил он.
 
На пресс-конференции с Лавровым Помпео пообещал воплотить стремления Трампа и
улучшить российско-американские связи. Оба ведущих дипломата также подняли вопрос возможных переговоров по расширению единственного договора о ядерном оружии между Москвой и Вашингтоном СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году.
 
Венесуэла остаётся одной из множества стран, которые продолжают вызывать разногласия между США и Россией. Лавров заявил, что президент Николас Мадуро, которого поддерживает Кремль, готов к переговорам с несогласными. При этом глава МИД РФ раскритиковал лидера оппозиции Хуана Гуаидо за утверждение, что у него есть право призывать власти США к вмешательству во внутренние дела Венесуэлы. «Россия выступает за то, чтобы именно народ этой страны определял своё будущее», — подчеркнул Лавров.
 
Помпео, в свою очередь, вновь напомнил о позиции Вашингтона: Москва не должна «вмешиваться» в венесуэльскую политику. «Мы надеемся, что Россия прекратит поддерживать Мадуро. Но, несмотря на наши разногласия, мы продолжаем переговоры», — заявил дипломат.
 
Запад обычно списывает напряжённое отношение с Москвой на её попытки «дестабилизировать» соперников, «подорвать» демократические союзы и расширить своё влияние. Лавров предложил более простое объяснение плохим отношениям двух стран: «антироссийские настроения» администрации Обамы. Впрочем, они заметно не улучшились даже при президенте Трампе, считает The New York Times.  
 
«Потенциал взаимовыгодного сотрудничества во многом остаётся нереализованным, — заявил Лавров. — Думаю, что для этого имеются базовые понимания, которые обсуждались нашими президентами на их встрече в прошлом году на саммите в Хельсинки, а затем несколько раз по телефону».
 
Ходят слухи, что обе стороны могут анонсировать ещё одну встречу Трампа с Путиным. Но пока, по словам чиновников, никаких конкретных решений по этому поводу принято не было, заключает The New York Times.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Times США Северная Америка
теги
Ближний Восток Венесуэла Владимир Путин Дональд Трамп Иран Майк Помпео переговоры Россия Сергей Лавров СНВ Сочи США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров