NYT: переговоры в Сочи показали — между Россией и США остаётся «глубокий раскол»

На встрече в Сочи американский госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердили, что их страны серьёзно расходятся во мнениях по ряду международных кризисов, пишет The New York Times. В то же время Владимир Путин, с которым встретились оба ведущих дипломата, выразил надежду, что отношения между Москвой и Вашингтоном наладятся в свете завершения «российского расследования», отмечает издание.

Ведущие дипломаты США и России ясно дали понять, что между их странами существуют «глубокие разногласия» по Ирану, вопросу о вмешательстве в выборы и ряду других международных кризисов. И это несмотря на надежду Владимира Путина, что окончание «российского расследования» откроет дорогу полному восстановлению двусторонних отношений, пишет The New York Times.

На встрече в Сочи и госсекретарь США Майк Помпео, и российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвали переговоры «откровенными», что в дипломатических кругах часто означает весьма напряжённую беседу. После чего оба пожаловались на положение дел между двумя странами, утверждает издание.

Во время совместной пресс-конференции Помпео особенно резко отозвался о «российском влиянии». «Вмешательство в американские выборы неприемлемо. И если русские займутся им в 2020 году, то наши отношения ухудшатся ещё сильнее», — предупредил госсекретарь.

Внимание большей части мира приковано к Персидскому заливу, где администрация Трампа пытается надавить на Иран, вводя против него жёсткие экономические санкции и развёртывая войска. В то же время происходят «таинственные нападения» на нефтяные танкеры и трубопроводы Саудовской Аравии, враждующей с Тегераном. Всё это вызывает опасения о грядущем кровопролитном конфликте, отмечает The New York Times.

Но, по словам издания, по крайней мере публично Лавров и Помпео создали впечатление, что события вокруг Исламской республики не находятся среди приоритетных тем. «Мы ожидаем, что Иран будет вести себя как нормальная страна. Страна, которая не спонсирует терроризм и убийства и не разрабатывает наступательное оружие. Мы совершенно не стремимся к войне с Ираном», — заверил журналистов госсекретарь.

Лавров вновь «с негодованием» отверг предположение, что Москва «вмешивалась» в выборы 2016 года в США. Позже он и Помпео встретились с Путиным, который выразил надежду, что публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера позволит расширить российско-американское сотрудничество.

«Надо отдать ему (Мюллеру. — ИноТВ) должное. В целом он провёл объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь», — заявил Путин.

Значительная часть доклада спецпрокурора детально описывала «попытки России повлиять» на выборы в США 2016 года. Но Путин заверил Помпео, что его страна не вмешивалась в американское голосование, обращает внимание издание.

Российский президент также сообщил, что после телефонного разговора с американским коллегой у него сложилось впечатление, что обе стороны готовы к полноформатному восстановлению отношений. «Надеюсь, что сейчас для этого создаются необходимые

условия», — добавил он.

На пресс-конференции с Лавровым Помпео пообещал воплотить стремления Трампа и

улучшить российско-американские связи. Оба ведущих дипломата также подняли вопрос возможных переговоров по расширению единственного договора о ядерном оружии между Москвой и Вашингтоном СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году.

Венесуэла остаётся одной из множества стран, которые продолжают вызывать разногласия между США и Россией. Лавров заявил, что президент Николас Мадуро, которого поддерживает Кремль, готов к переговорам с несогласными. При этом глава МИД РФ раскритиковал лидера оппозиции Хуана Гуаидо за утверждение, что у него есть право призывать власти США к вмешательству во внутренние дела Венесуэлы. «Россия выступает за то, чтобы именно народ этой страны определял своё будущее», — подчеркнул Лавров.

Помпео, в свою очередь, вновь напомнил о позиции Вашингтона: Москва не должна «вмешиваться» в венесуэльскую политику. «Мы надеемся, что Россия прекратит поддерживать Мадуро. Но, несмотря на наши разногласия, мы продолжаем переговоры», — заявил дипломат.

Запад обычно списывает напряжённое отношение с Москвой на её попытки «дестабилизировать» соперников, «подорвать» демократические союзы и расширить своё влияние. Лавров предложил более простое объяснение плохим отношениям двух стран: «антироссийские настроения» администрации Обамы. Впрочем, они заметно не улучшились даже при президенте Трампе, считает The New York Times.

«Потенциал взаимовыгодного сотрудничества во многом остаётся нереализованным, — заявил Лавров. — Думаю, что для этого имеются базовые понимания, которые обсуждались нашими президентами на их встрече в прошлом году на саммите в Хельсинки, а затем несколько раз по телефону».

Ходят слухи, что обе стороны могут анонсировать ещё одну встречу Трампа с Путиным. Но пока, по словам чиновников, никаких конкретных решений по этому поводу принято не было, заключает The New York Times.