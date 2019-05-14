CNN: США не убедить Россию отказаться от Ирана

Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым госсекретарю США Майку Помпео не удастся убедить Россию отказаться от поддержки Ирана, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что действия Вашингтона в регионе Москва воспринимает в качестве попытки подорвать её интересы.

Развеет ли это любые сомнения России о намерении США в отношении Ирана на данном этапе?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Честно говоря, я в этом сомневаюсь, потому что в российском правительстве совершенно не доверяют намерениям США относительно Ирана. Россия выстраивает всё более близкие отношения со своими каналами поставок. Строит ядерные реакторы по всей стране, поддерживает тесные военные и дипломатические связи. Кроме того, россияне и иранцы бок о бок сражаются в Сирии.

Мне кажется, когда бы США ни пытались добиться смены режима или оказывать дипломатическое или военное давление на другую страну, в России это воспринимают как попытку подорвать её интересы в регионе, сменить правительства этих государств на более прозападные и сократить там российское влияние.

Одним из самых серьёзных вызовов администрации Трампа, как и предыдущих администраций, было попытаться вбить клин между Россией и Ираном. В настоящий момент страны поддерживают невероятно близкие отношения, пожалуй, самые близкие за последние столетия их весьма нестабильных взаимоотношений. Однако до сих пор администрации Трампа совершенно не удавалось повлиять на связи двух стран.

Как нам известно, когда госсекретарь США Майк Помпео наконец приедет в Россию, он встретится на юге страны, в Сочи, с российским президентом Владимиром Путиным, а также с министром иностранных дел страны. Наряду со множеством других тем, таких как Венесуэла, Сирия, контроль над вооружениями, они обсудят и Иран. Но я очень удивлюсь, если что-либо, сказанное на этой встрече, убедит Кремль отвернуться от своего союзника Ирана. Беки.