Эксперт: давление Вашингтона вынуждает Иран сближаться с Россией

Агрессивные шаги со стороны США убедили иранское руководство, что ему необходимо готовиться к войне — а значит, нужен надёжный поставщик оружия и оборонный партнёр, пишет в своей статье для Al-Monitor доцент Университета имени Шахида Бехешти Алиреза Нури. Как отмечает Нури, в качестве такого партнёра Иран в первую очередь рассматривает Россию. И, по всей видимости, обе страны уже начали расширять сотрудничество в области обороны, пусть и с осторожностью.

Иран и Россия на фоне всё усиливающегося давления Вашингтона движутся к укреплению связей в военном плане: на прошлой неделе командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хуссейн Ханзади объявил о том, что Москва и Тегеран планируют провести совместные учения в Персидском заливе. Такие вести особенно важны в связи с появившимися недавно спекуляциями о «разногласиях» между Ираном и Россией в Сирии и сигнализируют о том, что двусторонние отношения двух стран остаются «нерушимыми» и имеют для них обеих большое значение, пишет на страницах Al-Monitor доцент кафедры региональных исследований Университета имени Шахида Бехешти в Тегеране Алиреза Нури.



Как подчёркивает Нури, несмотря на то, что предстоящие учения не станут первыми совместными манёврами Москвы и Тегерана — они уже проводили учебные операции в Каспийском море в 2015 и 2017 годах, — они всё же стоят особняком в связи с той обстановкой, в которой они будут проходить. США в последнее время предприняли в отношении Исламской республики целый ряд агрессивных шагов, включая проведение совместно с Великобританией и Францией собственных учений в Персидском заливе, внесение Корпуса Стражей Исламской революции в список террористических организаций и попытки полностью заблокировать экспорт иранской нефти; всё это говорит о том, что Вашингтон, перепробовав все возможные формы политического и экономического давления на Иран, теперь желает в рамках своей «политики максимального давления» перевести конфронтацию с Тегераном «на новый уровень», полагает эксперт.



В свою очередь, Иран, по всей видимости, полностью потерял веру в возможность переговоров с Вашингтоном ещё после одностороннего выхода последнего из «ядерной сделки» год тому назад — во всяком случае, об этом свидетельствуют последние заявления верховного руководителя Ирана аятоллы Хаменеи, который в опубликованной недавно доктрине под названием «Второй шаг Революции» вновь отверг идею о том, что с США можно договориться, и призвал иранцев «принять соответствующие, симметричные меры против демонстративных военных шагов противника», продолжает автор. Несмотря на то, что Хаменеи имел в виду прежде всего необходимость сопротивляться экономическим, политическим и разведывательным кампаниям американцев, в его комментариях можно было «между строк» увидеть и призыв быть готовыми к прямому военному конфликту, уверен Нури.



По мысли аналитика, главное, чего не хватает Ирану для обеспечения боеготовности в нынешних обстоятельствах — это иностранный партнёр, готовый поставлять ему оружие и сотрудничать с ним в оборонном отношении. А учитывая, что Тегеран имеет те же взгляды на безопасность в регионе и такой же «антиамериканский подход», что и Россия, он решил в качестве такого партнёра заручиться поддержкой Москвы, заключает он.



Персидский залив — регион, в котором единственной «сверхдержавой» долгое время выступали исключительно США, и Москве может быть интересно «поиграть там мускулами», рассуждает автор. В этом смысле совместные учения с Ираном могут стать для России очередным козырем на «политических торгах» с Вашингтоном, предполагает он. При этом самому Ирану подобные манёвры не дадут никаких стратегических преимуществ ни в краткосрочной, ни даже в среднесрочной перспективе — и в Тегеране это хорошо понимают; по этой причине, основной мотив иранцев в плане учений — это попытаться на их основе расширить оборонные связи с Россией, считает эксперт.



Россия стала главным поставщиком вооружений для Ирана ещё в 1989 году, и хотя она потеряла этот статус семь лет спустя в связи с подписанием так называемого меморандума Гора-Черномырдина, уже к «нулевым», после прекращения этого российско-американского партнёрства, Тегеран стал ввозить ещё больше российской техники, чем раньше; одной из самых известных сделок в этом отношении стала закупка Ираном российских комплексов ПВО С-300, доставленных в Иран в 2016 году, напоминает Нури. В настоящий момент, в связи с непрекращающимся усилением внешнего давления на Иран, Москва остаётся для него единственным надёжным оружейным и оборонным партнёром. Несмотря на то, что такому их сотрудничеству мешает резолюция Совбеза ООН №2231, стороны предпринимают шаги для обхода существующих ограничительных мер — а к 2020 году, когда, в соответствии с той же резолюцией, ООН должна будет снять действующее в отношении Ирана оружейное эмбарго, российско-иранское партнёрство сможет совершить настоящий «рывок», говорится в статье.



Иран, дабы иметь возможность эффективнее сопротивляться давлению Вашингтона, будет после 2020 года наращивать импорт российских вооружений, включая такие образцы, как истребители Су-30 и Су-35, учебно-боевые самолёты Як-130, вертолёты Ми-8 и Ми-17, танки Т-90 и береговые ракетные комплексы «Бастион», перечисляет автор. Вместе с тем, Тегеран заинтересован не только в закупке оружия, но и в долгосрочном сотрудничестве с Москвой, которое бы отвечало его геополитической стратегии в регионе, пишет он. Впрочем, как отмечает эксперт, обе стороны, продолжая развивать оборонное партнёрство, проявляют осторожность: Иран не желает послужить для России «разменной монетой» в её соперничестве с Вашингтоном, тогда как Москва совершенно не заинтересована в том, чтобы быть втянутой в масштабный военный конфликт между Исламской республикой и США.