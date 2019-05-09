Independent: Трамп ввёл новые санкции против Ирана

Соединённые Штаты вводят новые санкции против Тегерана, который приостановил выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке, пишет The Independent. Иран требует пересмотреть условия соглашения, в то время как Вашингтон заявил, что продолжит оказывать на него давление, пока страна не откажется от ядерной программы.

В среду Дональд Трамп распорядился ввести новые санкции после того, как Тегеран отказался исполнять некоторые пункты ядерной программы, сообщает The Independent. Ограничения затронут производство стали, алюминия, меди и железа, экспорт которых, по данным Белого дома, составляет 10% экономики страны.

Ранее Иран объявил, что приостанавливает выполнение некоторых обязательств по историческому ядерному соглашению с мировыми державами, в том числе прекращает продажу излишков урана и тяжёлой воды. Как отмечает издание, до прямого нарушения договора остался один шаг, и страна угрожает перейти к более решительным действиям, если другие участники не защитят её от американских санкций.

В ответ на это администрация Трампа заявила, что продолжит политику «максимального давления» на Тегеран до тех пор, пока он не прекратит дестабилизировать обстановку в регионе, откажется от ядерного оружия и прекратит разработку баллистических ракет. Президент США призвал Иран «кардинально поменять своё поведение» и вернуться за стол переговоров.

Как напоминает британская интернет-газета, в 2015 году США, Германия, Великобритания, Франция, Россия, Китай и ЕС подписали с Ираном договор (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), по которому Тегеран приостанавливает изготовление ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций. Однако год назад Дональд Трамп заявил о выходе США из «худшей сделки в истории», не ограничившей производство баллистических ракет и «злонамеренные действия» республики в регионе. В то же время другие государства, подписавшие договор, старались поддержать Иран экономическими льготами.

Однако в среду, пишет The Independent, Иран потребовал от участников СВПД в течение 60 дней разработать новые условия договора, иначе он возобновит производство обогащённого урана и приблизится к необходимым для производства оружия отметкам. «Весь мир должен знать, что сегодня не конец СВПД, — цитирует издание телевизионное обращение президента Ирана Хасана Рухани. — Это новый шаг в рамках соглашения».

Новостной сайт сообщает, что Франция и Германия выразили своё желание сохранить ядерную сделку и предостерегли Иран от нарушения своих обязательств. Китай выступил за продолжение действия договора и призвал все подписавшие его государства к сдержанности и открытому диалогу.

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с рабочим визитом в Великобритании, заявил, что Соединённые Штаты выступают за создание демократического государства для иранского народа. При этом, как отмечает The Independent, с приближением годовщины выхода страны из СВДП возрастает напряжение между двумя странами: Вашингтон усилил санкции и послал авианосцы и бомбардировщики на Ближний Восток для противостояния «явной угрозе» со стороны Ирана.