«Всему есть предел»: иранский эксперт объяснил Al Jazeera, почему Иран сократил свои обязательства по СВПД

Спустя год после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе Тегеран снимает с себя ряд ограничений по обогащению урана, сообщает Al Jazeera. По словам профессора Мохаммеда Маранди, у иранцев закончилось терпение и они хотят заставить Европу выполнять условия ядерной сделки.

Тегеран снимает с себя ряд обязательств по ядерному соглашению 2015 года, сообщает Al Jazeera. Как отмечается в статье, президент Ирана Хасан Роухани дал Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России 60 дней на то, чтобы исполнить свои обещания и защитить нефтяной и банковский сектора иранской экономики от американских санкций.



Это заявление прозвучало в телеэфире в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. За прошедший год Вашингтон вновь ввёл против Тегерана «парализующие экономические санкции», притом что иранцы, по данным инспекторов ООН, продолжали соблюдать условия соглашения, пишет Al Jazeera.



С сегодняшнего дня Иран снимает ограничения со своего производства обогащённого урана и тяжёлой воды. Излишки обогащённого урана уже не будут продаваться за границу, а останутся в стране, говорится в статье.

Роухани предупредил оставшихся участников СВПД, что Иран предпримет «дальнейшие действия», если в течение 60 дней его интересы не будут защищены. «Взаимовыгодные условия будут приняты», — написал иранский президент в Twitter.



Комментируя решение руководства страны, профессор Университета Тегерана Мохаммед Маранди рассказал Al Jazeera, что терпение Ирана подошло к концу. «Не думаю, что иранцы считают ядерную сделку мёртвой, хотя с практической точки зрения она уже довольно давно мертва, — поясняет Маранди. — При Обаме США избегали выполнения сделки, но при Трампе американцы впали в крайность и в конечном итоге разорвали соглашение. Европейцы, несмотря на обещания и красивые слова, по сути, делали так, как им диктовал Трамп».



«Теперь правительство решило, что всему есть предел, и начало сокращать обязательства Ирана, пока ещё оставаясь в рамках соглашения, давя на европейцев, чтобы те начали исполнять свою сторону сделки», — приводит Al Jazeera слова иранского профессора.



В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия, говорится в статье.