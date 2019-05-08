Welt: барабаны войны в Вашингтоне подстёгивают военный конфликт с Ираном

В Вашингтоне гремят барабаны войны, передаёт немецкий телеканал Welt. По мнению корреспондента, по крайней мере некоторые официальные лица в США подстёгивают военный конфликт с Ираном, а ситуация в целом напоминает начало Иракской войны. На этом фоне Германия стала для США не особенно важна — поэтому госсекретарь Майк Помпео отказался от визита в Берлин.

С нами на связи Штеффен Шварцкопф из Вашингтона. Пружина напряжённости закручивается всё сильнее — с каким возможным исходом?

ШТЕФФЕН ШВАРЦКОПФ, корреспондент Welt: По крайней мере здесь, в Вашингтоне, сейчас слышны барабаны войны. Джон Болтон стал советником по национальной безопасности. Госсекретарь Майк Помпео в известной степени тоже относится сюда. США ссылаются на данные спецслужб и говорят, что, с одной стороны, шиитское ополчение, связанное с Ираном, хочет устроить теракты в Ираке, — отсюда визит Помпео в Багдад. С другой стороны, есть также данные спецслужб, согласно которым мобильные ракеты Ирана движутся в Персидский залив по морю, и они, в свою очередь, будут угрожать целям — американским целям, например, в Бахрейне, а также в Саудовской Аравии. Действительно ли это так, да или нет, — сложно сказать.

Многие здесь, в Вашингтоне, считают, что это немного напоминает 2003 год — Иракскую войну. Тогда было найдено оружие массового поражения — именно так официально заявил госсекретарь США, чтобы можно было начать войну. В общем, есть признаки того, что по крайней мере некоторые здесь, в Вашингтоне, подстёгивают этот — да, военный конфликт, этот рост напряжённости.

Штеффен, можно ли делать выводы из того факта, что американцы говорят — ах, канцлер Германии — это канцлер Германии, но на это абсолютно наплевать, у Помпео сейчас есть другие задачи?

ШТЕФФЕН ШВАРЦКОПФ: Думаю, да. Потому что, в конце концов, поездка Помпео сейчас продолжается — визит в Лондон состоится, как планировалось ранее, в Гренландию — состоится, как планировалось ранее. Отказали только Германии. Так что в итоге получается, что, взвесив — Германия или Великобритания — они решили, что Лондон намного важнее, чем Берлин. Поэтому Помпео смог отказаться от него, поехал в Багдад и далее, как планировалось. На мой взгляд, это кое-что говорит об отношениях между США и Германией или кое-что говорит о том, насколько Германия на данный момент важна для США — а она не особенно важна.

Штеффен, спасибо за новости из Вашингтона.

Дата выхода в эфир 08 мая 2019 года.