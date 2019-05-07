Handelsblatt: «дипломатия канонерок» с Ираном не сработает

Решение Дональда Трампа об отправке авианосца и нескольких бомбардировщиков в Персидский залив говорит о том, что Вашингтон не извлёк уроков из иранской истории, пишет Handelsblatt: ни одно правительство Ирана не было свергнуто в результате внешнего давления. Напротив, в такие времена население всегда теснее сплачивалось вокруг властей. Издание отмечает, что действия Трампа могут усугубить ситуацию в регионе, до сих пор не оправившемся от авантюрной политики Буша-младшего.

«Дипломатия канонерок» — понятие ещё империалистических времён, пишет Handelsblatt, однако оно актуально до сих пор. Сейчас такую политику проводит президент США Дональд Трамп, пославший авианосец и несколько бомбардировщиков в Персидский залив.

Таким образом Вашингтон хочет сорвать планы Ирана по блокаде Ормузского пролива, крайне важного для мировой торговли нефтью. Как отмечает издание, Трамп решительно настроен «продавить» смену режима в Исламской республике.

США пригрозили санкциями всем покупателям иранской нефти, пытаясь экономически истощить Тегеран. Это означает, что Вашингтон ничего не уяснил из печального опыта «дипломатии канонерок», а также из «авантюрных» действий администрации Джорджа Буша — младшего по смене режима в Ираке, считает Handelsblatt.

Кроме того, пишет издание, США не извлекли никаких уроков из иранской истории: ни одно из правительств страны не было свергнуто в результате давления извне. Непростая экономическая ситуация сохраняется в Иране уже несколько месяцев — и в подобных условиях давление извне только на руку Тегерану. Handelsblatt отмечает, что в такие времена население всегда сплачивается вокруг правительства.

Ближний Восток до сих пор не оправился от ущерба, нанесённого Бушем-младшим, пишет издание: исламские террористы по-прежнему держат ближневосточные страны в напряжении. Своими мерами в отношении Ирана и Израиля Дональд Трамп усиливает нестабильность раздираемого конфликтами региона. К сожалению, резюмирует Handelsblatt, конца такой безрассудной политики пока не предвидится.