Bloomberg: Трамп фактически отказал Ирану в праве обогащать уран

Госдепартамент США хочет лишить Иран возможности обменивать обогащённый уран на урановый концентрат из России, сообщает Bloomberg. Москве грозят новые санкции, Евросоюз встревожен вероятными последствиями, и только вашингтонские ястребы приветствуют политику администрации Трампа, говорится в статье.
«США, по сути, аннулировали право Ирана обогащать уран», — пишет Bloomberg. Как отмечает сайт, очередной ход Трампа может положить конец подписанным при Обаме договорённостям по ядерной программе Тегерана.
«Одним из величайших дипломатических достижений Ирана за последние годы было то, что он убедил мир признать за ним право на обогащение урана до уровня ядерного топлива. Теперь администрация Трампа поставила это под сомнение», — говорится в статье.
В пятницу Госдепартамент США продлил ряд исключений из антииранских санкций, при этом некоторые другие исключения были отменены. «Продления привлекли больше внимания, чем отмены. Но не обманывайтесь: одна из возобновлённых санкций — та, которая помешает Ирану отправлять обогащённый уран в Россию в обмен на концентрат из урановой руды, — по сути, может убить сделку. Похоже, что на выходных Европа это осознала», — рассуждает автор статьи. Опубликованное в субботу заявление ЕС гласит, что возвращение этих ограничений помешает «попыткам вести законную торговлю, дозволенную соглашением».
Вашингтон потребовал от Тегерана «прекратить всю деятельность, имеющую значение с точки зрения распространения (ядерного оружия. — ИноТВ), в том числе обогащение урана». «Мы не потерпим действий, способствующих продолжению такого обогащения», — цитирует Bloomberg заявление Госдепа.
До пятницы администрация Трампа не вводила против Москвы санкций за урановый обмен с Тегераном, но теперь такие санкции возможны, говорится в статье.
«Всё это — приятный сюрприз для вашингтонских ястребов, занимающих жёсткую позицию по отношению к Ирану», — пишет Bloomberg. Сенатор Тед Круз приветствовал решение положить конец «пресловутому исключению для «права на обогащение», хотя и выразил разочарование по поводу продления некоторых других исключений ещё на 90 дней.
Что касается реакции Тегерана, «режимнедоволен», говорится в статье. Как отмечает Bloomberg, спикер иранского парламента Али Лариджани объявил о намерении своей страны продолжать обогащение урана. А глава парламентского комитета по национальной безопасности заявил, что иранским дипломатам следует начать переговоры о ядерном соглашении, которое бы позволило Ирану обогащать уран до ещё более высокого уровня.
«Но режим уже год брюзжит об ответных мерах — с тех самых пор, как Трамп вывел США из иранской ядерной сделки. До сих пор он (Иран. — ИноТВ) продолжал соблюдать условия соглашения. Высший руководитель Ирана должен решить, стоит ли испытывать решимость Трампа сейчас — или лучше подождать и посмотреть, что будет после американских выборов, назначенных на следующий год», — заключает Bloomberg.
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