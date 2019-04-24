CNN: от американского запрета на иранскую нефть больше всего выиграет Россия

Решение США о введении полного запрета на иранскую нефть позитивно скажется на российской экономике, а также ударит по западноевропейским союзникам Вашингтона, пишет CNN. Запрет приведёт к резкому росту цен на чёрное золото, что очень на руку России, являющейся крупным экспортёром нефти: таким образом Москва сможет стабилизировать свою экономику и частично нивелировать эффект от санкций.

В минувший понедельник госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что Вашингтон больше не будет учитывать исключения, сделанные им для стран — импортёров иранской нефти, сообщается в статье на сайте телеканала CNN.

«В ноябре прошлого года мы предоставили исключения для семи стран и Тайваня. Мы сделали это для того, чтобы дать нашим союзникам и партнёрам возможность постепенно отказаться от иранской нефти, а также для того, чтобы обеспечить стабильное предложение на нефтяном рынке. Сегодня я объявляю, что исключений мы больше предоставлять не будем», — приводятся в статье слова госсекретаря.

Таким образом администрация Трампа в одностороннем порядке провозгласила, что больше не позволит Китаю, Японии, Южной Корее и другим покупать нефть у Ирана. Наибольшую выгоду от этого решения получит Владимир Путин, отмечает CNN: сразу после заявления Помпео цены на нефть начали быстрый рост, что очень на руку России, являющейся одним из крупнейших поставщиков чёрного золота. К тому же рост цен может негативно сказаться на самих США, к примеру, на американских автомобилистах, которым этим летом придётся куда больше платить за бензин.

Учитывая, что экспорт нефти составляет 60% от всего российского экспорта, каждый прибавленный к стоимости барреля доллар немедленно приводит к улучшению финансового положения России, пишет CNN. Таким образом частично нивелируется эффект от американских и западноевропейских санкций. Как отмечается в статье, получилось, что действия США стимулируют российскую экономику и при этом накладывают бремя на западноевропейских союзников Вашингтона, являющихся крупными покупателями нефти. Более того, цены на нефть могут вырасти ещё сильнее из-за напряжённой ситуации в Ливии.

Отмечается, в прошлом году профицит российского бюджета составил 3%, что превысило изначальные прогнозы: это самый высокий профицит с 2011 года, сообщает CNN.

Кроме того, Китай с помощью России подготовился к американскому эмбарго: в январе 2018 года был запущен второй российско-китайский нефтепровод. Как отмечается в статье, такой способ снабжения куда дешевле, чем закупки иранской нефти, доставляемые в Китай по морю на танкерах.

По мнению CNN, у решения об усилении давления на Тегеран могут быть и другие непредсказуемые последствия, как, например, увеличение цен на всевозможные нефтепродукты.