Washington Post: США собираются полностью перекрыть экспорт нефти из Ирана

В ноябре прошлого года Вашингтон восстановил санкции против Ирана, сделав исключения для восьми крупнейших покупателей иранской нефти, напоминает The Washington Post. Предоставленная им отсрочка истекает 2 мая, после чего США будут вводить санкции против тех, кто по-прежнему не отказывается от закупок. По словам госсекретаря Майка Помпео, Вашингтон намерен полностью лишить Иран важнейшего источника дохода.

Администрация Трампа заявила о том, что начнёт вводить санкции против своих ключевых союзников, если они не перестанут закупать нефть у Ирана после прекращения действия исключений, сообщает The Washington Post.

«В случае несоблюдения последуют санкции», — приводит издание слова госсекретаря США Майка Помпео, который объявил об аннулировании исключений, предоставленных в прошлом году восьми крупнейшим импортёрам иранской нефти.

Издание отмечает, что решение об отмене исключений, которое может лишить рынок более миллиона баррелей в день, было принято уже после того, как цены на нефть поднялись на треть. После этой новости цены на сырую нефть за ночь выросли на 3%.

Согласно заявлению из Белого дома, «это решение направлено на то, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю, лишив режим его основного источника дохода». При этом США, Саудовская Аравия и ОАЭ позаботятся о том, чтобы удовлетворить глобальный спрос.

По словам Помпео, до возобновления санкций Иран получал от продажи нефти $50 млрд в год: кроме того, госсекретарь отметил, что ущерб, уже нанесённый Исламской республике от американских штрафных мер, составляет $10 млрд. «Режим использовал бы эти деньги для поддержки террористов вроде ХАМАС и «Хезболлы» и разработки ракет, в нарушение резолюции Совбеза ООН 2231», — приводит The Washington Post слова Помпео.

Как напоминает издание, в ноябре прошлого года администрация Трампа восстановила санкции против Ирана, снятые в 2015 году после заключения ядерной сделки: при этом Вашингтон сделал исключения для восьми крупнейших покупателей иранской нефти (Китая, Индии, Тайваня, Японии, Южной Кореи, Италии, Греции и Турции) предоставив им полгода на переориентацию своих закупок. Затем крайний срок был перенесён ещё на полгода.

Окончательный срок истекает 2 мая, и отсрочек больше не будет, несмотря на то что некоторые из списка хотели бы нового переноса.

«Мы продолжим вводить санкции и следить за их исполнением. Любая страна, имеющая контакты с Ираном, должна быть предельно осторожна. Выгоды не будут стоить рисков», — подчеркнул Помпео.