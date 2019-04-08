NPR: США признали Революционную гвардию Ирана террористической группировкой

США совершили беспрецедентный шаг и признали иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией, сообщается на сайте NPR. Это решение существенно повысит напряжённость между двумя странами, потому что власти Ирана намерены дать Вашингтону симметричный ответ и рассматривать вооружённые силы США как отряды военных террористов.

Администрация Трампа признала иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) иностранной террористической организацией, сообщается на сайте NPR. Американская сторона пошла на этот беспрецедентный шаг, чтобы повысить давление на правительство Ирана. Похоже, что в результате напряжённость между двумя странами поднимется на новый уровень, потому что руководство Ирана заявило, что даст аналогичный ответ на действия Вашингтона.

Как сообщается в статье, законодатели Ирана подготовили закон, в соответствии с которым вооружённые силы США будут расцениваться как военные террористы. Президент Трамп объявил о своём решении утром в понедельник. Ранее США рассматривали Иран в качестве государства, спонсирующего террористов.

«Этот беспрецедентный шаг, осуществлённый Государственным департаментом, признаёт реальность того, что Иран не только является государством, спонсирующим терроризм, но и того, что КСИР активно участвует в деятельности и финансирует терроризм как инструмент государственного управления, — заявил Дональд Трамп. — КСИР является основным средством иранского правительства для направления и осуществления его глобальной террористической кампании».

В итоге любой, кто как-то связан с КСИР, может столкнуться с уголовным обвинением в оказании помощи или содействии террористической группировке. «Если вы ведёте бизнес с КСИР, вы будете финансировать терроризм», — подчеркнул Трамп.

Администрация американского президента впервые объявила орган иностранного правительства террористической организацией, отмечает NPR. Американские чиновники обвиняют КСИР в том, что он накопил слишком много власти и средств, которые потом используются в поддержку нападений на американцев или их активы. Поэтому Ближний Восток, по их мнению, не может стать более стабильным и мирным, пока КСИР не будет ослаблен.

Официальные лица в Иране подвергли план США резкой критике. Некоторые из них предостерегали, что КСИР в ответ будет нацелен на вооружённые силы США так же, как сейчас нацелен на ИГ*.

Если американцы предпримут такой глупый шаг, армия США и американские силы безопасности, находящиеся на Ближнем Востоке, утратят своё нынешнее простое и спокойное положение, подчёркивал ранее генерал-майор Мохаммад Али Джафари. «Я не думаю, что американцы окажутся настолько не в своём уме, чтобы признать КСИР террористической организацией», — говорил спикер парламента Ирана Али Лариджани до того, как администрация Трампа официально объявила о своём решении.

США признали Революционную гвардию Ирана террористической организацией за день до проведения всенародного голосования в Израиле по поводу лидерства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В администрации американского президента отметили, что это случайное совпадение и подготовка к принятию решения велась на протяжении месяцев. Также американские чиновники утверждают, что обе партии давно поддерживали идею объявления КСИР террористической группировкой, сообщает NPR.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.