WSJ: США намерены признать Революционную гвардию Ирана террористической организацией

США планируют классифицировать Революционную гвардию Ирана как террористическую организацию, что позволило бы Америке повысить давление на Тегеран, сообщает The Wall Street Journal. Однако подобный шаг в отношении государственного формирования станет первым в своём роде и может привести к серьёзной ответной реакции.

США собираются объявить иранскую Революционную гвардию террористической группировкой, сообщает американская газета The Wall Street Journal. Решение впервые признать государственное формирование террористическим будет сопровождаться указанием для вооружённых сил США о предупреждении возможного ответного удара, отмечается в статье.

Как сообщают официальные представители США, администрация Трампа собирается объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) иностранной террористической организацией. Этот шаг существенно обострит кампанию американского давления на Тегеран, но вызовет разногласия среди американских чиновников, пишет издание.

После месяцев обсуждений, решение может быть объявлено уже в понедельник. Советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео выступают активными сторонниками этого шага, призванного помочь США расправиться с бизнесом, контролируемым КСИР, в Европе и других регионах. Однако официальные представители Пентагона, в том числе генерал морской пехоты и председатель объединённого комитета начальников штабов Джо Данфорд, предостерегают от этого шага. Они опасаются, что это может привести к негативной реакции в отношении американских войск в регионе, не нанеся при этом предполагаемого ущерба иранской экономике. Представители ЦРУ также не уверены в последствиях подобного решения.

В ближайшие дни центральное командование США, наблюдающее за американскими войсками на Ближнем Востоке, планирует направить региональное предупреждение американским войскам. Это мера предосторожности на случай, если данный шаг США подтолкнёт Иран или шиитское ополчение, которое он поддерживает, к ответным действиям.

Бывший директор Управления по борьбе с терроризмом Госдепартамента США и нынешний профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джейсон Блазакис уверен, что решение американской стороны будет иметь серьёзные последствия: «Классификация КСИР в качестве иностранной террористической организации является беспрецедентным случаем. Никогда прежде инструмент санкций в отношении иностранных террористических организаций не был направлен против государственного органа. Последствия этого решения в будущем будут основательными».

Как отмечают чиновники США, президент Трамп занял жёсткую позицию в отношении Ирана и решительно поддерживает новую инициативу. Администрация Трампа уже давно нацелилась на КСИР, входящий в вооружённые силы Ирана и лояльный иранскому правительству, а также накопивший огромную экономическую мощь в Иране за последние десятилетия. По данным последних исследований, КСИР располагает сухопутными силами в 100 тыс. человек для национальной обороны и управляет программами баллистических ракет Тегерана.

Корпус стражей исламской революции задействован в ядерной программе Ирана и играет свою роль в подавлении инакомыслия в стране. Он также имеет важное значение для экономики государства. В 2017 году бывший тогда директором ЦРУ Майк Помпео заявил, что компании, находящиеся в ведомстве КСИР, могут контролировать до 20% экономики страны, в том числе в таких важных секторах, как энергетический.

Несмотря на то, что министерство финансов США уже предприняло некоторые шаги против иранского корпуса, официальное признание его в качестве иностранной террористической организации значительно расширит возможности США в их действиях против корпуса и связанных с ним компаний, поясняет издание. В этом случае компаниям и частным лицам будет запрещено оказывать какую-либо материальную поддержку или предоставлять ресурсы фирмам, связанным с КСИР, а также их представителям, включая предоставление финансовых услуг, тренировочного оборудования, консультаций экспертов, оружия или транспорта. За нарушение этого предписания предусмотрена уголовная ответственность и судебное преследование.

По словам исполнительного директора Фонда защиты демократий Марка Дубовица, многие представители КСИР путешествуют по всему миру, и такой шаг сделал бы их объектами потенциального судебного преследования. Также это решение воспрепятствует въезду или пребыванию иностранных представителей КСИР и связанных с ним компаний на территории США.

Более масштабная цель состоит в том, чтобы удержать международные компании от бизнеса в ключевых секторах иранской экономике, где особенно велико влияние КСИР, отмечает The Wall Street Journal. Критики этого решения считают, что оно не может привести к действенному ослаблению Ирана, потому что КСИР старательно маскирует свою собственность. Также они добавляют, что подобный шаг создаст прецедент, который позволит противникам Вашингтона предпринимать зеркальные действия в отношении подразделений вооружённых сил США.

Иранский вопрос становится основной внешнеполитической проблемой на президентских выборах в США в 2020 году, утверждает издание. Демократы обещают вернуться к ядерному соглашению с Тегераном, из которого Трамп вышел в прошлом году. При выходе из договора администрация Трампа изложила 12 требований, ведущих к серьёзному изменению военной позиции Ирана на Ближнем Востоке. В них входит требование, чтобы Иран отказался от права на обогащение урана, которое он сохранил за собой по соглашению 2015 года, прекращение поддержки группировок боевиков и угроз в адрес Израиля.

Иранское руководство заявило, что не заинтересовано в переговорах с администрацией Трампа по этим требованиям, отмечается в статье. Санкции США нанесли ущерб иранской экономике и обострили проблемы бюджета страны, однако не побудили Тегеран отказаться от его военной роли в Сирии и поддержки президента Башара Асада или свернуть свою военную роль в регионе, подчёркивает The Wall Street Journal.