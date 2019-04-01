Times: спонсоры бен Ладена украли у британских налогоплательщиков миллиарды фунтов

На протяжении более чем 20 лет в Великобритании действовала преступная организация выходцев из Азии, которая не только похитила у налогоплательщиков более ₤8 млрд, но и часть этих денег отправляла «Аль-Каиде», пишет The Sunday Times. По словам издания, британские власти смотрели сквозь пальцы на действия группы до тех пор, пока один из её членов не совершил теракт в Лондоне.

Банда выходцев из Азии похитила миллиарды фунтов у британских налогоплательщиков и тратила десятки миллионов на финансирование терроризма, в том числе лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена, пишет The Sunday Times со ссылкой на документы полиции и спецслужб.

По словам издания, участники преступной организации базировались в Лондоне, Бирмингеме, на северо-западе Англии и в Шотландии. Более 20 лет они проворачивали различные финансовые махинации, в результате чего им удалось получить как минимум ₤8 млрд.

Порядка ₤80 млн группа отправила ячейкам «Аль-Каиды» в Пакистане и Афганистане. После чего эти деньги шли на поддержку «различной террористической активности», отмечается в статье.

Сумма, которую преступники похитили из казны Соединённого Королевства, почти в три раза превышает ежегодные расходы правительства на работу MI5, MI6 и британского Центра правительственной связи (GCHQ). Она сопоставима с суммой, которую государство каждый год тратит на охрану правопорядка в Англии и Уэльсе, обращает внимание The Sunday Times.

Впервые активность организации привлекла внимание правоохранительных органов Альбиона в 1995 году. Один из информаторов сообщил полиции, что члены банды занимаются ипотечным мошенничеством с помощью банковских служащих.

Расследование вели королевская налогово-таможенная служба (HRMC) и другие агентства. Они пришли к выводу, что преступники среди прочего торговали контрафактными товарами, участвовали в незаконных схемах с автомобильными страховками, подделывали кредитные карты, похищали или изменяли номера соцстрахования, использовали незаконный труд иммигрантов, а затем отмывали деньги через подставные оффшорные компании.

Самым прибыльным преступлением были так называемые карусельные схемы, которые заключаются в фиктивном импорте и экспорте малогабаритных товаров, мобильных телефонов и компьютерных чипов. По данным следователей, организация получила более ₤1 млрд благодаря незаконной компенсации НДС.

«Большая часть этих махинаций вела всего к нескольким семьям, которые совершали серьёзные организованные и целенаправленные атаки на любое агентство с очевидно слабой системой», — говорится в докладе следствия, который оказался в распоряжении

The Sunday Times. В нём отмечается, что преступники слали деньги не только в Пакистан, «но и в Гонконг и Дубай».

После теракта 11 сентября 2001 года офицеры ЦРУ и MI6, разыскивающие бен Ладена в горной гряде, расположенной между Афганистаном и Пакистаном, наткнулись на несколько оставленных в спешке ноутбуков. Проанализировав жёсткие диски, специалисты, к своему удивлению, обнаружили, что одним из ключевых источников дохода «Аль-Каиды» был бухгалтер из одного английского городка.

Тем временем члены банды продолжали скупать недвижимость и дорогие машины с личными номерами в Соединённом Королевстве за счёт налогоплательщиков. На протяжении многих лет HMRC и другие агентства практически ничего не предпринимали, чтобы помешать деятельности преступников.

Согласно докладу, по меньшей мере четыре рядовых сотрудника HMRC просили начальство начать судебное расследование или сообщить о находках MI5. Их просьбы были отвергнуты «в связи со сложной природой вопроса и отсутствием ресурсов».

Некоторые следователи HMRC заподозрили, что у подобного решения может быть коррупционная составляющая. К тому моменту уже было известно, что преступники проникли в правительственные агентства, чтобы получать конфиденциальную информацию для своих афер.

Беспокойство также вызывали сотни тысяч фунтов, которые преступная организация пожертвовала Лейбористской партии, в то время возглавлявшей правительство. «Самый тревожный фактор — это использование политики для создания налёта легитимности», — отмечается во внутреннем докладе HMRC.

«Ряд членов банды имели связи с аналитическими центрами и деловыми форумами, что позволяло им общаться с высокопоставленными британскими политиками. Я видел собственными глазами, как после начала войны в Ираке один из преступников находился рядом с Тони Блэром по меньшей мере дважды», — утверждает автор документа.

В 2005 году напряжение внутри HMRC достигло критической точки, когда «Аль-Каида» нанесла серьёзный удар Великобритании. Четыре молодых шахида, вдохновлённых антизападной риторикой бен Ладена, совершили серию терактов в Лондоне, которая привела к гибели 52 человек.

К стыду руководства HMRC, одним из террористов оказался член преступной группы, деятельность которой всё это время расследовало агентство. Только после этого ведомство наконец-то дало добро команде подготовить доклад, «который мог бы помочь спецслужбам в борьбе с терроризмом».

После череды судебных разбирательств рядовые члены преступной организации получили более 100 лет тюрьмы, но обвинения в совершении терактов им и не предъявлялись. Лидеры группы ушли от наказания и, по некоторым данным, скрываются на Ближнем Востоке. Примечательно, что до сих пор официально запрещено называть имена участников банды.

До процесса Королевская уголовная прокуратура должна была проверить секретную информацию MI5 о подозреваемых, чтобы гарантировать проведение справедливого суда. Результаты, по словам источника, оказались «ошеломительными»: «У службы безопасности была информация, что конечным получателем части этих (похищенных. — ИноТВ) денег была база Усамы бен Ладена в Абботтабаде».

Последние пять лет жизни лидер «Аль-Каиды» прятался от западной разведки в укрытии, которое находилось всего в миле от пакистанской военной академии и в 150 милях от афганской границы. В конце концов бен Ладен был найден и ликвидирован командой американских морпехов в мае 2011 года, напоминает издание.

«В то время никто не мог и предположить, что самый разыскиваемый человек в мире отчасти выживает за счёт денег, украденных у британских налогоплательщиков», — заключает The Sunday Times.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.