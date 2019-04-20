Wall Street Journal: ЦРУ переключается с террористов на Россию и Иран

В последнее время ЦРУ начало уделять гораздо больше внимания противостоянию с такими «враждебными» США государствами, как Россия и Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление директора ведомства Джины Хаспел. Тем не менее, по мнению Хаспел, ни террористические группировки, ни Россия не представляют для Америки «экзистенциальной» угрозы.

В последние годы Центральное разведывательное управление США занимается перераспределением ресурсов для того, чтобы лучше понимать такие «враждебные» государства, как Россия и Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление директора агентства Джины Хаспел.

«После многих лет отставания и оправданного акцента на борьбе с терроризмом наши вложения на российском и иранском направлении увеличились, — заявила директор ЦРУ. — Нам предстоит много работы на этом фронте, но мы делаем успехи».

Хотя Хаспел и сообщила, что американские агентства не собираются упускать из виду такие террористические организации, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**, она чётко дала понять, что приоритеты её ведомства поменялись и теперь она уделяет куда больше внимания потенциальным противникам в лице Москвы, Тегерана и Пхеньяна.

Бывшие чиновники разведслужб и дипломаты считают, что ослабление наблюдения за Россией после терактов 11 сентября могло стать причиной того, что США не смогли предвидеть «вторжение»*** Владимира Путина на Крымский полуостров и «вмешательство» в американские выборы.

Что же касается Северной Кореи, то директор ЦРУ отметила, что Трамп «проявил большую мудрость», попытавшись наладить диалог с Ким Чен Ыном с целью склонить того к ядерному разоружению. «И это не преуменьшая сложностей, препятствий и проблем в этом деле», — добавила Хаспел.

Кроме того, Хаспел отметила, что, хотя её беспокоит Россия и террористические группировки, она не считает эти угрозы «экзистенциональными». При этом директор ЦРУ, по её словам, беспокоится за жизнь и здоровье своих сотрудников.

«Каждую ночь некоторые мои офицеры находятся в опасности. Так что я немного боюсь и чутко сплю, ожидая телефонного звонка, во время которого мне могут сообщить плохие новости о том, что кого-то тяжело ранили или ещё что похуже», — призналась она.

При этом Хаспел, которая совсем недавно вернулась из зоны боевых действий, сообщила, что в боях с боевиками в Южной Азии несколько агентов ЦРУ недавно получили ранения. Тем не менее о деталях она предпочла умолчать.

В то же время, по её словам, самой большой проблемой её ведомства остаётся распространённость цифровых технологий, которые осложняют её сотрудникам тайные операции по сбору данных.

«Разведслужбам всех стран мира приходится… адаптироваться, или же они не выживут», — пояснила Хаспел.

Во время выступления Хаспел её дважды перебивали люди, осудившие её роль в допросах с пристрастием. В 2002 году она недолго занимала должность главы базы ЦРУ в Таиланде, где заключённых подвергали техникам допроса, которые многие расценивают как пытки.

«Единственные люди, с которыми ты должна общаться, — это тюремные надсмотрщики», — воскликнул один из присутствующих, после чего его выпроводили из зала.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).