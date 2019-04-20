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Wall Street Journal: ЦРУ переключается с террористов на Россию и Иран

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В последнее время ЦРУ начало уделять гораздо больше внимания противостоянию с такими «враждебными» США государствами, как Россия и Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление директора ведомства Джины Хаспел. Тем не менее, по мнению Хаспел, ни террористические группировки, ни Россия не представляют для Америки «экзистенциальной» угрозы.
Wall Street Journal: ЦРУ переключается с террористов на Россию и Иран
Reuters

В последние годы Центральное разведывательное управление США занимается перераспределением ресурсов для того, чтобы лучше понимать такие «враждебные» государства, как Россия и Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление директора агентства Джины Хаспел.

«После многих лет отставания и оправданного акцента на борьбе с терроризмом наши вложения на российском и иранском направлении увеличились, — заявила директор ЦРУ. — Нам предстоит много работы на этом фронте, но мы делаем успехи».
 
Хотя Хаспел и сообщила, что американские агентства не собираются упускать из виду такие террористические организации, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**, она чётко дала понять, что приоритеты её ведомства поменялись и теперь она уделяет куда больше внимания потенциальным противникам в лице Москвы, Тегерана и Пхеньяна.
 
Бывшие чиновники разведслужб и дипломаты считают, что ослабление наблюдения за Россией после терактов 11 сентября могло стать причиной того, что США не смогли предвидеть «вторжение»*** Владимира Путина на Крымский полуостров и «вмешательство» в американские выборы.
 
Что же касается Северной Кореи, то директор ЦРУ отметила, что Трамп «проявил большую мудрость», попытавшись наладить диалог с Ким Чен Ыном с целью склонить того к ядерному разоружению. «И это не преуменьшая сложностей, препятствий и проблем в этом деле», — добавила Хаспел.
 
Кроме того, Хаспел отметила, что, хотя её беспокоит Россия и террористические группировки, она не считает эти угрозы «экзистенциональными». При этом директор ЦРУ, по её словам, беспокоится за жизнь и здоровье своих сотрудников.
 
«Каждую ночь некоторые мои офицеры находятся в опасности. Так что я немного боюсь и чутко сплю, ожидая телефонного звонка, во время которого мне могут сообщить плохие новости о том, что кого-то тяжело ранили или ещё что похуже», — призналась она.
 
При этом Хаспел, которая совсем недавно вернулась из зоны боевых действий, сообщила, что в боях с боевиками в Южной Азии несколько агентов ЦРУ недавно получили ранения. Тем не менее о деталях она предпочла умолчать.
 
В то же время, по её словам, самой большой проблемой её ведомства остаётся распространённость цифровых технологий, которые осложняют её сотрудникам тайные операции по сбору данных.
 
«Разведслужбам всех стран мира приходится… адаптироваться, или же они не выживут», — пояснила Хаспел.
 
Во время выступления Хаспел её дважды перебивали люди, осудившие её роль в допросах с пристрастием. В 2002 году она недолго занимала должность главы базы ЦРУ в Таиланде, где заключённых подвергали техникам допроса, которые многие расценивают как пытки.
 
«Единственные люди, с которыми ты должна общаться, — это тюремные надсмотрщики», — воскликнул один из присутствующих, после чего его выпроводили из зала.
 
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
 
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
 
*** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
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