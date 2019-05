«Уточки» от ЦРУ: Guardian рассказала, как Белый дом стращали снимками «пострадавших» в Солсбери

Директор ЦРУ Джина Хаспел убедила президента США Дональда Трампа выслать российских дипломатов при помощи фальшивых снимков пострадавших от «Новичка» детей и уток, пишет The Guardian. Отмечается, что в департаменте общественного здравоохранения графства Уилтшир подтвердили, что дети и утки не пострадали в результате химической атаки в Солсбери.

В результате химической атаки на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в английском Солсбери не пострадали ни дети, ни животные, сообщает The Guardian со ссылкой на департамент общественного здравоохранения графства Уилтшир.



Издание напоминает, что ранее американская газета The New York Times рассказала о том, что президент США Дональд Трамп не сразу согласился на высылку российских дипломатов, изначально списав покушение на шпионские игры. Передумал глава Белого дома лишь после того, как директор ЦРУ Джина Хаспел показала ему фотографии детей, госпитализированных после контакта с «Новичком», и уток, погибших в результате небрежной работы российских агентов. По итогам встречи президент согласился на «жёсткий вариант» и выслал 60 российских дипломатов.



Однако, как отмечает The Guardian, представленная Трампу информация не совпадает с тем, что о последствиях атаки на Скрипаля сообщили британские власти.



Долгое время судьба уток, которые обитали неподалёку от места госпитализации Скрипаля, оставалась предметом спекуляций. Однако считается, что во время обследования погибших птиц следы «Новичка» найдены не были.



«Никаких иных пострадавших, кроме тех, о которых было заявлено ранее, нет. Инцидент не оказал влияния на диких животных, в результате событий никто из детей не был подвергнут воздействию и не заболел», — приводит The Guardian слова главы департамента общественного здравоохранения Уилтшира Трейси Дашкевич.



Информацию также подтвердили в окружной больнице Солсбери. По словам представителя учреждения, к ним не поступал ни один ребёнок с симптомами отравления «Новичком».