Sky News о Яковенко: ничего нового о Солсбери, но намёк на выход из политического тупика с Лондоном

Если бы британские власти попросили провести допрос подозреваемых в отравлении в Солсбери, российская сторона рассмотрела бы такую возможность, но никаких запросов не поступало, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью Sky News. По мнению канала, дипломат так и не представил российскую версию событий, зато намекнул на возможность торговых сделок между Лондоном и Москвой после брексита.

Посол России в Великобритании заявил, что британское правительство никогда не просило разрешения на допрос двух подозреваемых в покушении на убийство с помощью отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери. По его словам, если бы Великобритания отправила официальный запрос, то такое разрешение было бы дано.

Александр Яковенко пообщался с моим коллегой Дэрмотом Мёрнахэном спустя всего несколько дней после встречи с ещё одной жертвой «Новичка». Кроме того, он намекнул, что Москва не против торговой сделки с Великобританией.

С момента попытки отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошёл год, однако пострадавшие от нападения по-прежнему добиваются ответов. Чарли Роули пережил контакт с нервно-паралитическим веществом «Новичок», а вот его подруга Дон Стёрджесс погибла.

На прошлых выходных просьба Чарли встретиться с российским послом была исполнена, и Александр Яковенко провёл с Роули личную встречу.

ДЭРМОТ МЁРНАХЭН, корреспондент Sky News: Господин посол, рад вас видеть.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО, посол России в Великобритании: И я очень рад.

Посол утверждает, что он хотел донести российскую точку зрения.

ДЭРМОТ МЁРНАХЭН: Расскажите, прежде всего, почему вы согласились на встречу с Чарли Роули?

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Вообще Чарли Роули попросил об этой встрече, и, учитывая, что британские СМИ и правительство в плане событий в Солсбери и Эймсбери возложили всю вину на Россию, я решил, что должен объяснить позицию Российской Федерации, которая немного отличается от позиции британских властей.

Однако, хотя Россия стремится к оттепели в отношениях, она ничего не сообщает о своей собственной версии событий в Солсбери.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Теперь у нас есть доказательства, что этот так называемый «Новичок» могут производить в любой стране в Европе.

ДЭРМОТ МЁРНАХЭН: А то, что два агента ГРУ занимались осмотром достопримечательностей в Солсбери в тот же самый день, — это совпадение?

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Так считает британская пресса, а также правительство. Британская сторона могла бы допросить их, однако они о подобном так и не попросили. Если бы российской стороне поступил такой запрос, мы бы с радостью рассмотрели подобную возможность.

Посол также утверждает, что неоднократно отправлял запросы на встречу со Скрипалями, так как они остаются российскими гражданами, однако в этом ему постоянно отказывают.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Британские власти отказываются с нами сотрудничать. Они отказываются с нами говорить. Они не отвечают на наши вопросы. Я лично направил им порядка 70 вопросов.

Обоюдная высылка дипломатов после инцидента в Солсбери не слишком способствовала улучшению британско-российских отношений.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: В наших отношениях есть три сложных, скажем так, вопроса. Первый касается Сирии. Я перечисляю в хронологическом порядке. Затем, конечно же, Украина. И потом Солсбери. Наши политические отношения оказались заморожены.

Прибавьте к этому подозрения во вмешательстве России в агитационную кампанию перед референдумом по выходу из ЕС, а также встречи с крупным спонсором группы Leave.EU (Покидаем. ЕС. — ИноТВ) Арроном Бэнксом.

ДЭРМОТ МЁРНАХЭН: Встречались ли вы снова с Арроном Бэнксом в недавнее время?

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Нет.

ДЭРМОТ МЁРНАХЭН: Когда вы в последний раз с ним виделись?

АЛЕКСНДР ЯКОВЕНКО: Может, пару-тройку лет назад. Я хотел выслушать позицию одной стороны и позицию другой стороны — это обычная работа любого посла.

ДЭРМОТ МЁРНАХЭН: Но некоторые утверждают, что вы провели 11 встреч с одним бизнесменом — Арроном Бэнксом, который спонсировал кампанию Leave.EU.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Ну нет, нет. У нас было несколько встреч, и я уверен… Аррон Бэнкс выступал с часовой речью в парламентском комитете, он гражданин Великобритании, так что лучше спрашивайте у него.

Возможно, одна из причин российской агитационной кампании заключается в стремлении заключить с Лондоном выгодную торговую сделку, которая вступит в силу с того момента, как Великобритания покинет ЕС.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Мы открыты для сотрудничества — и не только как отдельное государство, но и как Евразийский союз. В него входят бывшие советские республики, и рынок этот насчитывает 200 миллионов человек. Это отличная возможность для Великобритании.

Но до этого ещё далековато.

Дэрмот Мёрнахэн, Sky News.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2019 года.