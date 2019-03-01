Sky News: британские власти закончили очистку дома Скрипалей

Спустя почти год после инцидента в Солсбери британские власти сообщили, что операция по дезинфекции в доме бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, а также в ряде других мест фактически завершена, передаёт Sky News. Тем не менее, как отмечает канал, несмотря на то что специалисты объявили об окончании очистки, нет никаких гарантий, что им удалось уничтожить все следы газа «Новичок».

На это ушёл почти год, однако сегодня операция по дезинфекции Солсбери от «Новичка» должна официально завершиться. На ликвидацию следов смертельно опасного нервно-паралитического газа в нескольких местах ушло более 13 тысяч часов. Главное из этих мест — дом, принадлежащий бывшему российскому шпиону Сергею Скрипалю. В беседе со Sky News офицер, ответственный за дезинфекцию, рассказал о своей огромной гордости за профессионализм тех, кто сделал это место настолько безопасным, насколько это было возможно. О деталях расскажет наш редактор по иностранным делам Дебра Хейнс.



Здесь всё началось. Дом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля теперь фактически очищен от нервно-паралитического газа «Новичок», который был распылён на ручку парадной двери почти ровно год назад. Это предположительно сделали два убийцы, которые, как считает Великобритания, были подосланы Россией. Это событие ознаменует конец не имеющей аналогов операции по удалению следов смертельно опасного «Новичка» в Солсбери и за его пределами.



ТАЙРОН УРЧ, генерал-лейтенант, военный округ метрополии: Надеюсь, что МВД, Министерство обороны и Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства объявят, что работы по дегазации, которые шли на протяжении последних 355 дней в Солсбери и Эймсбери, должны завершиться, а 12 различных сложных мест, имеющих отношение к происшествию, будут признаны безопасными.



Чтобы ликвидировать все следы «Новичка», которые можно было обнаружить, военные работали вместе с другими ведомствами. Специалисты в области химической войны облачались в защитные костюмы, чтобы попасть в так называемую горячую зону. Это касается любого места, где мог остаться «Новичок», в частности здесь, на станции скорой помощи в Эймсбери. Всё это происходило при соблюдении строжайших мер предосторожности и осознании, что мельчайшая частица токсина может убить.



ТАЙРОН УРЧ: Я невероятно горд работой наших Вооружённых сил, а также работой наших групп специалистов в области биологии, химии и радиационной безопасности. Действуя в по-настоящему сложных условиях и в таких костюмах они проработали в этой горячей зоне 13 тысяч часов.



Военные собрали более пяти тысяч образцов, чтобы затем их проанализировать или, если это будет необходимо, уничтожить. Образцы варьировались от машин скорой помощи и автомобилей до стульев и кусочков пластыря. Следы «Новичка» обнаружились в районе Солсбери, Эймсбери и Олдерхолта. Девять мест связаны с атакой на Скрипалей 4 марта, включая торговый центр в Солсбери, полицейский участок и ресторан.



Другие три точки в Эйсмбери относятся к случайному открытию британки-матери Дон Стёрджис и её партнёра, которые нашли флакон из-под духов, использовавшийся при отравлении. Стёрджис — это единственная погибшая в результате контакта с «Новичком». Что касается Скрипалей, то дела у них, судя по всему, идут относительно неплохо, хотя их местоположение и неизвестно. Ожидается, что сегодня Министерство окружающей среды официально передаст дом Скрипалей совету графства Уилтшир, что ознаменует собой окончание правительственной и военной операции по очистке местности. Тем не менее 100%-ной гарантии того, что были ликвидированы все следы ядовитого вещества, нет.



Дата выхода в эфир 01 марта 2019 года.