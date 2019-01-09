Sky News: британские военные снесут крышу в доме Скрипаля в Солсбери

Крышу дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери снесут, причём займутся этим британские военные, сообщает Sky News. Как отмечает издание, перед вывозом все материалы планируется упаковывать и запечатывать. После демонтажа на месте снесённых крыш дома и гаража будут возведены новые.
Британские военные разберут в Солсбери крышу дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, сообщает Sky News.
Как напоминает издание, 5 марта прошлого года он и его дочь Юлия были отравлены с помощью нервнопаралитического газа «Новичок», который был распылён на дверную ручку входной двери его дома.
С тех пор велись работы по очистке и обеззараживанию территории, и они будут продолжаться ещё около четырёх месяцев в то время, как группы военных будут заниматься демонтажем и вывозом крыши дома и прилегающего гаража. Перед вывозом все материалы будут упаковываться и запечатываться на месте. Как ожидается, на эти работы будет потрачено около двух недель.
Когда работы по демонтажу крыши будут завершены, на место прибудут подрядчики, которые сделают новые крыши для дома и гаража.
После отравления Скрипалей в Солсбери, как отмечает издание, британский премьер Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Российская сторона при этом категорически отрицает свою причастность к этому инциденту, говорится в статье.
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