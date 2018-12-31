Independent: половина британцев поддерживает ужесточение санкций против России

Проведённый по заказу The Independent опрос общественного мнения показал, что 49% жителей Великобритании выступают за усиление экономического и дипломатического давления на Москву. Более того, 60% респондентов назвали Россию угрозой, а 25% сообщили, что поддерживают использование «военной силы» против страны, отмечает издание.

Половина британцев хочет, чтобы правительство Терезы Мэй ужесточило санкции против России. Такие данные показал опрос, проведённый центром по изучению общественного мнения BMG по заказу The Independent.

По словам издания, 60% участников опроса назвали Россию угрозой. Вместе с тем 28% заявили, что страна представляет «незначительную опасность» для Соединённого Королевства или не является таковой вовсе.

49% выступили за новые дипломатические и финансовые санкции против России. Причём 16% из них заявили, что решительно поддерживают ограничения. 20% респондентов не нравится идея вновь наказать Москву. И только 5% из них высказываются резко против ограничений.

По данным Independent, в основном более антироссийские взгляды высказывают люди старшего поколения и сторонники правящей Консервативной партии. В то же время электорат зелёных и Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) отзываются о новых санкциях скептически.

Примечательно, что почти каждый четвёртый респондент проголосовал за применение военной силы против России. Но половина опрошенных британцев высказалась против возможного вооружённого конфликта, отмечает издание.

Лондон обвиняет Москву в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери веществом «Новичок» в английском Солсбери. Власти Соединённого Королевства также утверждают, что российские спецслужбы стоят за серией международных кибератак, в том числе за похищением личных данных 700 тыс. британцев, напоминает The Independent.

Отношения между странами начали ухудшаться после начала войны на Украине. Ситуация обострилась после недавнего инцидента в Азовском море. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант усмотрел в случившемся очередное свидетельство того, что Москва «пренебрегает глобальной основанной на правилах международной системой».

Между тем российские власти продолжают отрицать свою причастность к «нападению» на Скрипалей и к кибератакам. Они также настаивают, что в случае с Азовским морем как агрессоры вели себя украинские корабли, подчёркивает издание.

После «атаки» в Солсбери Британия и её союзники выслали несколько десятков российских дипломатов. Кроме того, власти островного государства внедряют законодательные меры, которые позволяют останавливать, обыскивать и задерживать на границе людей, подозреваемых во «враждебных действиях».

Лондон также использует запросы об имуществе неустановленного происхождения, которые требуют от гражданина, проживающего за пределами Европейской экономической зоны, раскрыть источники своих богатств. В теории эти меры должны ударить по «российским олигархам и организованной преступности», поясняет издание.

Тем не менее некоторые эксперты считают санкционную политику британских властей в отношении Москвы провальной. По мнению критиков, несмотря на жёсткую риторику, правительство Мэй ставит коммерческие интересы выше безопасности страны и якобы не спешит нападать на «потоки российских наличности и торговли», обращает внимание The Independent.