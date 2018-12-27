Times: лондонцы устремились в провинцию за недвижимостью

Жители Лондона в 2018 году приобрели рекордное за последнее десятилетие количество жилья за пределами столицы, сообщает The Times. По данным газеты, это прежде всего связано с ценами на лондонскую недвижимость, которые по-прежнему остаются самыми высокими в стране.

Жители Лондона в 2018 году приобрели 74350 объектов жилой недвижимости за пределами британской столицы, потратив в общей сложности £30 млрд, сообщает The Times. По данным издания, это самый высокий показатель с 2007 года, когда лондонцы купили 113,6 тыс. объектов недвижимости вне границ города на общую сумму £37 млрд.

Лондонская недвижимость по-прежнему является самой дорогой в Великобритании: средняя цена жилья в столице на октябрь 2018-го составляла £474 тыс., тогда как по стране этот показатель не превышал £231 тыс., говорится в статье. Самыми дорогими после Лондона регионами стали северо-восток и восток Англии, где средние затраты на приобретение жилья составили £327 и £295 тыс. соотвественно; самые низкие цены были зафиксированы на северо-востоке (£128 тыс.).





Большинство жителей Лондона, покидающих город, остались в южных регионах — более 75% из них предпочли юго-восток, юго-запад или восток Англии. Между тем, поскольку цены на недвижимость там приближаются к предельным, всё больше лондонцев направляют взор дальше, отмечает обозреватель The Times. Так, 20% переезжающих в этом году отправились в регион Мидлендс или даже на север Англии — притом, что в 2015 году их доля составила 15%, а в 2007 — 7%, пишет автор.

«Традиционно большинство людей уезжали из Лондона из-за смены жизненных приоритетов — например, чтобы завести семью или потому, что хотели в целом снизить ритм жизни, — пояснила в интервью The Times глава отдела аналитики агентства недвижимости Hamptons International Анейша Беверидж. — Однако по мере того, как цены на недвижимость в столице приближаются к пределу доступности, всё больше домохозяйств начинают для покупки первого жилья рассматривать территории вне Лондона».

Между тем, как отметила эксперт, 2018 год скорее всего станет пиковым для переездов, и количество британцев, готовых покинуть Лондон, снизится в 2019-м в связи с ожидаемым торможением рынка жилой недвижимости.