Times: лондонцы устремились в провинцию за недвижимостью
Жители Лондона в 2018 году приобрели 74350 объектов жилой недвижимости за пределами британской столицы, потратив в общей сложности £30 млрд, сообщает The Times. По данным издания, это самый высокий показатель с 2007 года, когда лондонцы купили 113,6 тыс. объектов недвижимости вне границ города на общую сумму £37 млрд.
Лондонская недвижимость по-прежнему является самой дорогой в Великобритании: средняя цена жилья в столице на октябрь 2018-го составляла £474 тыс., тогда как по стране этот показатель не превышал £231 тыс., говорится в статье. Самыми дорогими после Лондона регионами стали северо-восток и восток Англии, где средние затраты на приобретение жилья составили £327 и £295 тыс. соотвественно; самые низкие цены были зафиксированы на северо-востоке (£128 тыс.).
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