Yle: Финляндия подумывает ограничить право иностранцев на покупку недвижимости в стране

Этой осенью финский парламент собирается рассмотреть инициативу по ограничению прав иностранных граждан на приобретение недвижимости в районах, важных для национальной безопасности, передаёт Yle. Как отмечает портал радиокомпании, в случае если законопроект будет одобрен, финское государство получит приоритетное право на выкуп недвижимости, в случае если она находится в важном с точки зрения безопасности районе или же при наличии подозрений на счёт владельца.

С начала 2000-х годов иностранные граждане могли свободно приобретать недвижимость и земельные участки на территории Финляндии. В прошлом году иностранцы купили почти 5200 объектов недвижимости, что, тем не менее, составляет всего 4% от сделок подобного рода, пишет Yle.

Что касается количества покупателей из других стран ЕС, то здесь лидером стала Эстония. Среди стран, не являющихся членами Европейского союза, на первых местах находятся россияне и китайцы.

Около десяти лет назад наибольший интерес к финским объектам недвижимости испытывали именно граждане России, покупающие, как правило, дачи на востоке Финляндии. Однако в последние годы с их стороны наблюдается снижение спроса. Такую тенденцию, по мнению Yle, можно объяснить ухудшившимся экономическим положением.

В то же время осенью финский парламент рассмотрит предложение ограничить право иностранных граждан на покупку земли и объектов недвижимости. С такой инициативой выступило Министерство обороны, мотивируя это необходимостью обеспечения национальной безопасности.

Председатель парламентского комитета по делам обороны Илкка Канерва заявил, что он хочет как можно скорее ввести ограничения на покупку иностранцами недвижимости рядом со стратегически важными районами Финляндии.

«Я надеялся на то, что закон будет подготовлен несколько быстрее. Можно наверняка сказать, что мы отстаём в этом отношении на 10-20 лет», — отметил он.

В 2014 году финский парламент уже рассматривал предложение об ограничении прав на приобретение недвижимости покупателям не из стран ЕС. Основной причиной этой инициативы было стремление воспрепятствовать в покупке недвижимости именно россиянам, однако тогда это предложение было отклонено.

В рамках же нового законопроекта предусматривается наделение финских ведомств правом вмешиваться в ситуацию, когда есть подозрения, что иностранный владелец собственности использует её в целях незаконной деятельности, а также деятельности, угрожающей национальной безопасности.

По мнению Министерства обороны, Финляндия нуждается в подобном законе по нескольким причинам. Когда иностранное государство приобретает недвижимость в стратегически важных точках, то таким образом оно получает в Финляндии своего рода плацдарм.

Кроме того, иностранные владельцы могут подрывать деятельность финских ведомств, использовать недвижимость для сбора деликатной или секретной информации или же каким-то иным способом работать на интересы иностранного государства.

В случае если эта инициатива будет одобрена, для приобритения недвижимости, расположенной в области, важной для безопасности Финляндии, иностранным покупателям придётся получить специальное разрешение. Кроме того, у государства будет преимущественное право на приобритение объекта недвижимости при наличии подозрений, что покупатель не тот, за кого себя выдаёт. У государства будет также преимущество в выкупе недвижимости, находящейся в важных для национальной обороны или пограничного контроля зонах, подводит итог Yle.