WSJ: попытки остановить скупку китайцами недвижимости за рубежом не дают результатов

На Западе опасаются, что активная скупка китайцами зарубежной недвижимости может негативно сказаться на экономике стран, вызывающих у жителей Китая наибольший интерес, пишет The Wall Street Journal. При этом меры, принимаемые Канадой и Австралией, не способны побороть китайское господство на рынке недвижимости.

Возрастающий интерес китайцев к зарубежной недвижимости создаёт поток капитала, «смывающий» города по всему миру, повышающий цены на недвижимость, раздражающий местных жителей и практически не поддающийся сдерживанию, пишет The Wall Street Journal.



Издание отмечает, что если в 2010 году китайцы потратили на недвижимость за пределами страны $5 млрд, то уже в 2016 году эта сумма возросла до $100 млрд. При этом приемлемые цены на недвижимость и большие китайские диаспоры привлекают особый интерес китайцев к Канаде и Австралии, где уже опасаются, что это может угрожать экономике стран.



В ряде городов Канады, таких как Ванкувер и Торонто, приток китайских инвестиций и существенный рост цен на недвижимость заставили местные власти ввести налог в 15% на приобретение недвижимости иностранцами. Принятие схожей меры сейчас рассматривается и властями второго крупнейшего города Канады, Монреаля, где опасаются, что город может стать следующим выбором китайцев, стремящихся избежать выплаты налога.



Тем не менее, The Wall Street Journal сообщает, что такие шаги правительства не заставляет китайцев отказаться от покупки зарубежной недвижимости, а лишь способствует тому, что они обращают своё внимание на другой город.



При этом в МВФ настаивают, что влияние иностранных покупателей на цены на недвижимость до конца не изучено. Так, низкие процентные ставки и мягкая иммиграционная политика Канады и Австралии, наряду с ограниченностью предложения в некоторых районах, также способствуют росту стоимости. Кроме того, издание отмечает, что весьма сложно отследить всех иностранных покупателей.



Согласно данным главы финансового отдела резервного банка Австралии Джонатана Кирнса, сделки с участием зарубежных инвесторов составляют около 5% от общего объема продаж жилья в Австралии. Из них 10-15% приходятся на возводимые здания и около 25% — на недавно построенные квартиры. При этом три четверти иностранных покупателей недвижимости в Австралии — граждане Китая.



Повышение налога на покупку недвижимости иностранцами замедлило рост цен на жильё в Мельбурне и Сиднее, однако не сумело искоренить китайское господство на австралийском рынке недвижимости. Так, в прошлом году китайцы вложили в жилые объекты страны $1,5 млрд.



При этом после провала инициативы с введением дополнительного налога, правительство канадской провинции Британская Колумбия решило действовать более агрессивно. Так, в феврале налог был увеличен до 20%, а его зона охвата расширилась за пределы Ванкувера.



Вместе с тем с проблемой колоссального роста стоимости жилья в результате роста иностранных инвестиций столкнулся и новозеландский Окленд, некогда славившийся мягкой иммиграционной политикой и минимальным регулированием сделок по приобретению недвижимости иностранцами.



«Мы полны решимости облегчить покупку своего первого жилья жителям Новой Зеландии, так что мы не даём иностранным спекулянтам покупать дома и повышать цены», — приводит издание слова премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.



Кроме того, опасаясь ослабления юаня, правительство Китая также приняло меры по снижению утечки капитала из страны. Так, в настоящий момент китайцы могут поменять юаней не более чем на сумму в $50 тыс. в год.



Тем не менее, жители Китая нашли способ обойти ограничительные меры, увязывая покупку жилья с зарубежным образованием ребенка или покупая дорогостоящие товары, которые впоследствии подлежат обмену на доллары.



Согласно прогнозам, в следующее десятилетие жители Китая инвестируют за границу порядка $1,5 трлн. Около половины будет направлено именно на покупку зарубежной недвижимости. При этом The Wall Street Journal отмечает, что в настоящий момент внимание китайцев всё больше привлекает жильё в Малайзии и Таиланде.