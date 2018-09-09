Yle: финский министр пожаловалась на новые правила российской таможни — мешают торговле и туризму

Министр внешней торговли и экономического развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен заявила, что новые правила российской таможни только затрудняют работу пропускных пунктов на границе, передаёт Yle. Как отмечает радиокомпания, согласно новому закону на российской территории без уплаты дополнительных пошлин одновременно может находиться только одно транспортное средство одного собственника, что создаёт для туристов определённые проблемы.
Министр внешней торговли и экономического развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен заявила, что новые правила российской таможни, касающиеся автомобилей, стали для нее полной неожиданностью. По мнению министра, подобная практика только затрудняет работу пограничных пропускных пунктов, передаёт Yle.
«Если мы хотим развивать туризм и торговлю между странами, то такие правила выглядят довольно странными. Они создают дополнительные сложности на границе. Надеюсь, что таможенники двух стран обсудят этот вопрос. Если решения не будет найдено, вопрос может быть вынесен на рассмотрение межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству», — отметила она.
Согласно новому закону, на российской территории без уплаты сборов и пошлин может находиться не более одного транспортного средства одного собственника. На практике это означает, что если в техпаспорте владельцем указан банк, то машину с большой долей вероятности пропустят только при уплате крупного залога. Так же проблемы могут возникнуть, если границу пересекает семья на двух автомобилях, оформленных на одного владельца.
На данный момент, как отмечает Yle, Финляндия не получила от России никаких разъяснений по поводу деталей нового закона.
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