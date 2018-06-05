Daily Sabah: мини-террариум в забытом багаже россиянки шокировал турецкую таможню

Сотрудники турецкого аэропорта обнаружили в багаже россиянки, летевшей из Вьетнама, девять видов живых существ, пишет Daily Sabah. Пассажирка транзитного рейса так и не забрала свои вещи после перелёта и обеспечила шок таможенным службам в Стамбуле, нашедшим в багаже змей, черепах, скорпионов, лягушек и ящериц.

Сотрудники турецкой таможенной службы нашли в вернувшемся из России багаже девять видов живых существ, сообщает The Daily Sabah.

Как отмечает издание, получение потерянного багажа после долгих часов перелёта — нелёгкое дело для многих путешественников, однако владелец багажа из России так и не забрал свои вещи из пункта назначения. В результате пограничники в Турции испытали шок, обнаружив в оставленном багаже девять различных видов живых существ, пишет турецкая газета.

По данным издания, пассажирка Е. Валеева направлялась в Россию из Вьетнама и летела через Стамбул, но так и не забрала свой багаж из конечного пункта прилёта. После этого её вещи были отправлены из России назад, в аэропорт Стамбула, где местные пограничные службы из соображений безопасности проверили их с помощью рентгеновского аппарата, прежде чем разместить в хранилище для утерянного багажа. В ходе этой проверки они выяснили, что в вещах женщины находились девять типов живых существ: различные виды черепах, лягушек, змей, скорпионов и ящериц.

В оставленном багаже обнаружили тигрового питона, вьетнамскую лягушку и других животных, пишет Daily Sabah. Все они были помещены в маленькие контейнеры и специальные мешки. С таможенного контроля существа были переданы командам управления по вопросам сельского хозяйства. Как сообщается в статье, найденные в багаже существа были едва живы от недостатка кислорода, но спасены сотрудниками турецких служб.