Daily Sabah: мини-террариум в забытом багаже россиянки шокировал турецкую таможню

Сотрудники турецкого аэропорта обнаружили в багаже россиянки, летевшей из Вьетнама, девять видов живых существ, пишет Daily Sabah. Пассажирка транзитного рейса так и не забрала свои вещи после перелёта и обеспечила шок таможенным службам в Стамбуле, нашедшим в багаже змей, черепах, скорпионов, лягушек и ящериц.
Сотрудники турецкой таможенной службы нашли в вернувшемся из России багаже девять видов живых существ, сообщает The Daily Sabah.
Как отмечает издание, получение потерянного багажа после долгих часов перелёта — нелёгкое дело для многих путешественников, однако владелец багажа из России так и не забрал свои вещи из пункта назначения. В результате пограничники в Турции испытали шок, обнаружив в оставленном багаже девять различных видов живых существ, пишет турецкая газета.
По данным издания, пассажирка Е. Валеева направлялась в Россию из Вьетнама и летела через Стамбул, но так и не забрала свой багаж из конечного пункта прилёта. После этого её вещи были отправлены из России назад, в аэропорт Стамбула, где местные пограничные службы из соображений безопасности проверили их с помощью рентгеновского аппарата, прежде чем разместить в хранилище для утерянного багажа. В ходе этой проверки они выяснили, что в вещах женщины находились девять типов живых существ: различные виды черепах, лягушек, змей, скорпионов и ящериц.
В оставленном багаже обнаружили тигрового питона, вьетнамскую лягушку и других животных, пишет Daily Sabah. Все они были помещены в маленькие контейнеры и специальные мешки. С таможенного контроля существа были переданы командам управления по вопросам сельского хозяйства. Как сообщается в статье, найденные в багаже существа были едва живы от недостатка кислорода, но спасены сотрудниками турецких служб.
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