В 2014 году украинские боевые дельфины в Крыму оказались в «российском плену», пишет The Guardian. Как заявил постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин, все эти животные погибли как настоящие патриоты, «защищая свою страну»: они якобы отказались исполнять приказы «оккупантов», перестали принимать пищу и вскоре умерли.

В 2014 году в Крыму Россия якобы «захватила украинскую армию дельфинов». При этом спустя четыре года стало известно, что большинство «оказавшихся в российском плену» дельфинов погибли, сообщает The Guardian.

Как заявил постоянный представитель президента Украины на полуострове Борис Бабин, дельфины погибли, «защищая свою страну», пишет британское издание.

По словам Бабина, дельфины умерли как настоящие патриоты: они отказались исполнять приказы «оккупантов» и перестали принимать пищу. Объявленная «голодовка», предположительно, и стала причиной смерти млекопитающих, уточняет The Guardian.

«Дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но и от пищи — и спустя какое-то время погибли, — заверил постпред президента Украины на полуострове. — Многие украинские военные, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины».

Эту версию российская сторона, однако, опровергла, продолжает издание. Все боевые дельфины, которые служили в Военно-морских силах Украины, были распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью до 2014 года, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, «ни о каком украинском патриотизме» не может быть и речи, поскольку к тому времени Украина уже «демилитаризовала» дельфинов и использовала их исключительно в коммерческих целях.

В свою очередь, другой украинский политик Владимир Олейник объяснил заявления Бабина стремлением киевских политиков отыскать во всём «руку Москвы», отмечает The Guardian. Впрочем, убеждён Олейник, «трезвомыслящие люди на Украине» понимают, что всё это лишь слухи и пропаганда.

Иногда дельфины, живущие в неволе, отказываются принимать пищу, когда их «компаньоны» умирают. Некоторые даже утверждают, что дельфины перестают дышать, если их разлучить с людьми, к которым они уже привязались, предлагает своё объяснение гибели животных британское издание.