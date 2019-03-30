Bloomberg: США собираются наказать Россию санкциями за инцидент с «Новичком» в Британии

Соединённые Штаты намерены наложить на Россию санкции с целью наказать её за прошлогодний инцидент в Великобритании, когда бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает Bloomberg. Пакет новых ограничительных мер, как отмечает издание, уже поступил на рассмотрение Белого дома.

США готовятся ввести против России санкции за попытку отравить нервно-паралитическим веществом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Белый дом уже получил «долгожданный» пакет новых ограничительных мер против Москвы, цель которых — наказать Кремль за прошлогодний инцидент в Великобритании.

Американские официальные лица в Госдепартаменте и Министерстве финансов США тщательно изучили эти санкции и теперь ожидают, когда Белый дом одобрит их.

В сентябре Госдеп заявил, что надеется ввести ограничительные меры уже в ноябре. Некоторые члены конгресса США утверждают, что эти санкции необходимо принять, поскольку Россию признали виновной в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери с помощью отравляющего вещества «Новичок».

Скрипали пережили эту атаку, однако позднее от контакта с «Новичком» скончалась гражданка Британии. Российское правительство отвергает все обвинения в свой адрес.

Пока неясно, почему Вашингтон до сих пор не объявлял о новых санкциях и сколько времени они уже находятся на рассмотрении Белого дома, говорится в статье. Со стороны конгресса по этому вопросу не было особого давления, поскольку он был сосредоточен на том, чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года в США, сообщает издание со ссылкой на неназванные источники.